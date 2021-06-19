شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل العلاجات للسعة النحلة وكيفية إيقاف الألم بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسعات النحل مصدر إزعاج أكثر من كونها خطيرة، ولعلاج لدغة النحل يجب عليك إزالة اللسعة لأنها تستمر فى ضخ السموم للجلد، وإذا تعرضت للدغة فيمكن أن يشمل رد الفعل الطبيعي الاحمرار والتورم والألم بالقرب من الجرح، وتهدأ هذه الأعراض فى غضون ساعات قليلة، ويمكنك استخدام الثلج، والكريم المضاد للحكة للمساعدة في تخفيفها عاجلاً.

ولكن إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه لسعة نحلة فقد تحتاج إلى طلب العناية الطبية.. ووفقا لتقرير لموقع INSIDER إليك ما يجب أن تعرفه لعلاج لسعة النحل.

أولاً من المهم إزالة الإبرة من جلدك على الفور، إذا كانت لا تزال موجودة سترى نقطة سوداء صغيرة في موقع اللدغة، بعض أنواع النحل مثل نحل العسل بها إبر شائكة تبقى في جلدك، الأنواع الأخرى مثل النحل الحفار أو الحشرات السامة مثل الدبابير فهذه الأنواع لديها لسعات ناعمة تظل ملتصقة بالحشرة، ويمكنها أن تلدغك عدة مرات قبل الطيران بعيدًا.

لن تحتاج إلى إزالة اللدغة إذا لدغتك نحلة دبور أو دبور ولكن إذا لدغتك نحلة العسل وبقيت اللسعة في جلدك، فيمكنها الاستمرار في ضخ السموم بجسمك، مما يزيد الأعراض سوءًا إذا لم يتم إزالتها.

1. استخدم حركة كشط بأداة مسطحة غير حادة عبر المنطقة المصابة لإزالة الإبرة.

2. لا تحاول سحب الإبرة بالخارج بالملاقط أو بأصابعك فقد يؤدي ذلك إلى ضغط المزيد من السم في الجلد.

3. بمجرد إزالة الإبرة اغسل مكانها بالماء والصابون.

بعد إزالة اللسعة يمكنك استخدام بعض العلاجات لعلاج الألم والحكة والتورم الذي يمكن أن يصاحب لسعة النحل.

ضع ثلجًا أو كمادة باردة على مكان اللدغة لمدة 20 دقيقة تقريبًا كل ساعة لتخفيف الألم وتقليل التورم. يجب عليك لف الثلج بقطعة قماش أو منشفة لحماية بشرتك . استخدم كريم الهيدروكورتيزون أو غسول الكالامين للمساعدة في تقليل الحكة في موقع اللدغة . يمكن لمضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية أن تقلل من الحكة . يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تقليل الألم والتورم والانزعاج العام . يمكن أن يساعد الرذاذ أو الكريمات التى تحتوى على مخدر على تخفيف الألم أو الحكة. العلاجات الطبيعية مثل وضع العسل أو صودا الخبز أو خل التفاح على مكان اللدغة قد تساعد بعض الأشخاص.