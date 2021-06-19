شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ينبغى تجنبها فى حالات الإسهال أبرزها منتجات الألبان والكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من الإسهال بصورة مفاجئة، والذى يكون له عدد من الأسباب، ومنها أن يكون الشخص مصابا بعدوى فيروسية أو بكتيرية فى البطن، وفى هذه الحالة لابد من الابتعاد عن الكثير من الأطعمة لتجنب حدوث أى مضاعفات.

أطعمة لابد من تجنبها عند الإصابة بإلاسهال :

ووفقا لموقع " health line " الطبى لابد من اتخاذ الاحتياطات واختيار النظام الغذائى بعناية خلال فترة الإصابة بالإسهال، حيث إن هناك عددا من الأطعمة التى يجب تجنبها خلال هذة الفترة ومنها :

1 البروتين والألياف الغنية بالغذاء

البروتين والألياف مفيدة جدا للجسم، ولكن فى حالة أن تكون الأمعاء صحية، ولا يمكن تناولها أثناء الإصابة بالإسهال، حيث إن البروتين والألياف هى أصعب فى عملية الهضم وقد تتسب فى زيادة ألم المعدة والإسهال .

2 الأطعمة الدهنية والمقلية

الدهون من الصعب جدا هضمها ، لذلك لابد من تجنب استهلاك الأطعمة المقلية والدهنية لحين التعافى من الإسهال حتى لا تزيد الحالة .

3 منتجات الألبان

لابد من تجنب جميع أنواع منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم حتى لا ترتفع نسبة الإسهال ويؤدى فى حالة المضاعفات إلى جفاف الجسم .

4 الكافيين

الكافيين بمثابة مهيجات لأمعاء المعدة ، وخصوصا عندما يكون الجهاز الهضمى حساس ، ولابد من تجنبها حتى لا تتسبب فى زيادة الإسهال .





احتياطات لابد من اتخاذها عند الإصابة بالإسهال

هناك المزيد من الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الإصابة بالإسهال وفقدان الجسم المياه، ومنها تعويض الجسم بالسوائل وتجديدها من خلال المحاليل ، أو مخلوط السكر والملح لمنع التعرض للجفاف مع استمرار الإسهال لعدة أيام .