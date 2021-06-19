شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين حمى القش ونزلة البرد و3 طرق للتعامل مع أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى القش هي رد فعل تحسسي للمواد الشائعة مثل الغبار أو حبوب اللقاح، تشمل بعض أعراضها السعال والعطس وسيلان الأنف وتورم الجفون، يمكنك علاج حمى القش بأدوية مثل مضادات الهيستامين أو بخاخات الستيرويد الأنفية، وقد تشبه أعراض حمى القش إلى حد كبير الإصابة بنزلة برد، فقد تكون مصابًا بالسعال أو العطس أو سيلان الأنف ولكن على عكس البرد ، ولكن تحدث حمى القش نتيجة رد فعل تحسسي وليس عدوى فيروسية، وفقا لتقرير لموقع INSIDER.

ويقدم التقرير التالي كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية تأثير حمى القش عليك وما يمكنك فعله لمعالجتها.

ما هي حمى القش؟

حمى القش هي رد فعل تحسسي للمواد الشائعة مثل الغبار أو حبوب اللقاح، اسم آخر لحمى القش هو التهاب الأنف التحسسي، وهناك نوعان من التهاب الأنف التحسسي:

التهاب الأنف التحسسي الموسمي: تحدث الحساسية الموسمية عمومًا بسبب حبوب اللقاح وتتحول من موسم إلى آخر ، اعتمادًا على النباتات التي تزهر، لذا تنتشر في الربيع.

التهاب الأنف التحسسي الدائم: يمكن أن تصيب الحساسية الدائمة طوال العام وغالبًا ما تنتج عن مواد داخلية مثل الغبار أو العفن.

ما الذي يسبب حمى القش؟

عندما يكون لديك حساسية من شيء ما، فهذا يعني أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه المواد التي تكون عمومًا غير ضارة للآخرين، على سبيل المثال، عندما تتنفس حبوب لقاح الأشجار، فإن جهازك المناعي يتعامل مع حبوب اللقاح على أنها جسم أجنبي خطير يجب تدميره.

استجابة لذلك، ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة تؤدي بعد ذلك إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الهيستامين، مادة الهيستامين هي التي تسبب سيلان الأنف وحكة العين والعطس وهي أعراض شائعة لحمى القش.

أوائل الربيع: حبوب لقاح الأشجار أواخر الربيع والصيف: حبوب لقاح العشب السقوط: حبوب لقاح عشبة الرجيد

عث الغبار

فرو ووبر القطط والكلاب

آفات مثل الفئران والصراصير

أنواع مختلفة من العفن والفطريات

يمكن أن تحدث الحساسية أيضًا بسبب المواد التي تهيج الجيوب الأنفية مثل العطور ودخان السجائر وعادم السيارات .

بعض المحفزات الشائعة للحساسية الموسمية تكون في الأوقات التالية:تشمل مسببات الحساسية الدائمة ما يلي:أعراض حمى القش

معظم الناس على دراية بأعراض الحساسية الشائعة، ولكن هناك العديد من الآثار الأخرى لحمى القش ، بما في ذلك بعض الآثار التي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.

السعال والعطس

سيلان أو انسداد الأنف

انتفاخ الجفون

حكة في عينيك أو أنفك أو فمك أو حلقك

صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات

مشاكل الذاكرة

مزاج عصبي

التعب أو صعوبة النوم

إذا بدأت تشعر بالتوعك ، فهناك بعض العلامات الأساسية التي تساعدك على التمييز بين الحساسية والزكام .

لا تسبب حمى القش عمومًا أعراضًا مثل الحمى أو انخفاض الشهية أو وجع العضلات أو الآثار الجانبية المعدية المعوية ، في حين أن بعض نزلات البرد يمكن أن تحدث .

تتضمن بعض أعراض الحساسية ما يلي:حمى القش عند الأطفال

بالنسبة للأطفال الصغار جدًا، يمكن أن تسبب حمى القش حالة مزاجية لأنهم يشعرون بالضيق بسبب أعراضها ولا يمكنهم التعبير عن شعورهم..

يمكن أن يصاب الأطفال المصابون بالحساسية أيضًا بعدوى الأذن من تراكم السوائل وهذا يمكن أن يضعف سمعهم، لذا من المهم بشكل خاص علاج أعراض الأذن، حيث يمكن أن تتداخل مع تطور الكلام، يمكن أن تكون الإصابة بانسداد الأنف أيضًا مشكلة خطيرة ، حيث قد يبدأ الأطفال في التنفس من خلال أفواههم ، مما قد يتسبب في مشاكل في نمو أسنانهم.

طرق علاج حمى القش

1-تجنب حبوب اللقاح: إذا كنت تعاني من التهاب الأنف التحسسي الموسمي ، فإن إحدى الخطوات التي يمكنك اتخاذها هي البقاء في الداخل في الأيام العاصفة، حيث تكون كمية حبوب اللقاح في الهواء أعلى عادةً، يجب عليك أيضًا إبقاء النوافذ مغلقة لمنع دخول مسببات الحساسية في الهواء الطلق.

يمكنك ارتداء النظارات أو الأقنعة لحماية نفسك، وكذلك استخدام أغطية واقية من الغبار على الوسائد والمراتب لتقليل تعرضك للغبار.

2. استخدام الأدوية: معظم الناس يستخدمون الأدوية للتخفيف وهذا يشمل مضادات الهيستامين التي تمنع تأثيرات الهيستامين التي تسبب أعراض الحساسية.

3. جرب العلاج المناعي (حقن أو أقراص الحساسية): بالنسبة للأشخاص الذين لا يحصلون على مساعدة كافية من الأدوية ، أو الذين يريدون حلًا دائمًا للحساسية ، يمكن أن يكون العلاج المناعي خيارًا جيدًا، إنه العلاج الوحيد الذي لدينا والذي يغير نظام المناعة لأي مرض يعمل العلاج المناعي من خلال إعطائك جرعات صغيرة جدًا من المواد المسببة للحساسية على مدار 3 إلى 5 سنوات ، مما يسمح لجسمك ببناء المقاومة.