عــــلامـــات خطيرة تظهر على الطفل بعد سقوطه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:43 مساءً - عندما يبدأ الطفل بالحركة من مكانه مثل الحبو ثم الوقوف والمشي؛ فهو يصبح معرضاً لخطر السقوط وخاصة على رأسه، وهناك مخاطر تهدد حياة الطفل بسبب هذا السقوط، ويجب أن تعرفي متى يكون ذلك السقوط خطراً على الطفل بظهور بعض الأعراض التي يشرحها لك الدكتور أحمد لافي، إختصاصي الاسعافات الأولية والطوارئ حيث يشير للآتي.

متى يصبح الطفل مهدداً بالسقوط على رأسه؟

يقع على رأسه عندما يحبو

يصبح الطفل مهدداً بالسقوط حين يحبو ويتحرك من مكانه.

وقد يسقط حين يبدأ بالتقلب على جانبيه.

ويسقط حين يبدأ بالوقوف والمشي.

وغالباً ما يكون عمر السنة وما بعده هو عمر الخطر بالنسبة للطفل.

مخاطر سقوط الطفل على رأسه

قد يصاب بكسر في الجمجمة

قد يصاب الطفل بكسر في عظام جمجمته.

قد يصاب الطفل بتمزق الأوعية الدموية.

قد يتعرض الطفل لأضرارفي الدماغ والدورة الدموية.

أعراض خطيرة تظهر على الطفل بعد سقوطه على رأسه

قد يسقط أثناء اللعب

حدوث تورم في رأس الطفل.

القيء.

وجود صعوبات في التنفس.

ظهور نتوءات في رأس الطفل.

ظهور علامات عدم الوعي وتشتت الادراك.

تشوش في الذاكرة لدى الطفل.

نصائح لحماية الطفل من السقوط في البيت

لا تضعيه في المشاية بالقرب من الدرج

لا تتركي طفلك بمفرده على السرير دون أن يكون حوله الحواجز الواقية القوية.

يجب أن تكون حواف السرير قوية ومرتفعة وغير مسننة.

لا تضعيه في المشاية بالقرب من الدرج.

ويجب أن تضعيه في كرسي بحيث يكون مربوطاً بحزام.

يجب عدم ترك الطفل لكي يلعب بالقرب من الشرفة.

مراقبة الطفل عند تركه لوحده من خلال أجهزة مراقبة في حال غياب الأم.

وضع حواجز ضيقة على الشبابيك التي يمكن أن يتسلقها الطفل.

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