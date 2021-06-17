شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الوجبات الدسمة يعرض السائقين لخطر الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن النظام الغذائي والوجبات الدسمة يلعبان دورا في ارتفاع معدلات الحوادث بين سائقى السيارات والشاحنات على الطرق السريعة، والتي تؤدى بحياة الملايين سنويا، وفقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس.





ولاحظ الباحثون أن هناك العديد من العوامل المساهمة المعروفة، من بينها الجنس والعمر والخبرة ومهارات القيادة بجانب ذلك فإن اتباع نظام غذائي قد ينعكس على نشاطك ومستوى تركيزك أثناء القيادة، خاصة عند القيادة لمسافات طويلة.

وأجرى الباحثون، تقييما للتعرف على مدى علاقة الأنماط الغذائية بسلوكيات القيادة من خلال فحص عينة من المشاركين خاصة سائقي الشاحنات الكبيرة، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 31 إلى 60 عاما، وطالب الباحثون من كل سائق تحديد كميات الطعام ونوعيته التي تم تناولها على مدار 12 شهرا من خلال استبيان تم اعتماده.

وأوضح الباحثون، أنه تم تصنيف الأنماط الغذائية الغنية بالخضروات والأطعمة الأساسية التي تقوم على تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات والحبوب غير المكررة ومنتجات الألبان والبيض، بجانب البروتينات الحيوانية القائمة على الأسماك والدواجن، والوجبات الخفيفة والأطعمة المقلية والحلويات والمشروبات السكرية.

ووجد الباحثون، أن النظم الغذائية الغنية بالخضروات والأغذية الأساسية تسهم في تحسين القيادة لدى السائقين، بينما ارتبط النظام الغذائي للبروتين الحيواني ارتباطًا وثيقًا بمعدلات عالية من الأخطاء، وفترات التركيز، والمخالفات المرورية البسيطة، بينما ارتبط نظام الوجبات الخفيفة بسلوك القيادة غير الآمنة.

وأكد الباحثون، أن الإرهاق يلعب دورا في وجود العلاقة بين الأنماط الغذائية وسلوكيات القيادة، حيث أشارت النتائج إلى أن النظم الغذائية الغنية بالخضروات والأغذية الأساسية ارتبطت بإرهاق أقل، بينما ارتبطت وجبات البروتين الحيواني والوجبات الخفيفة بإرهاق أكبر، حيث تبين أن تناول الكثير من الوجبات الخفيفة غير الصحية يرتبط غالبًا بأوقات وجبات غير منتظمة واضطراب التمثيل الغذائي، مما قد يؤثر على العديد من المهام التي تتطلب اليقظة والتركيز.