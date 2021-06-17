شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو تتعاقد مع روسيا لإنتاج لقاح كورونا"سبوتنيكv "محليا فى مصر نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات فاركو للأدوية، أنه تم التعاقد مع صندوق الاستثمار المباشر الروسى على نقل التكنولوجيا للقاح كورونا الروسى سبوتنيك v لشركة فاركو، لكى يتم تصنيعه محليا فى مصر نهاية هذا العام، فى مصنع بايو جنريك فى العاشر من رمضان، موضحا إنه أول مصنع فى مصر ينتح اللقاحات الحديثة، والادوية الحيوية، مؤكدا انه خلال عام ونصف العام سيتم السيطرة على فيروس كورونا بعد التوصل لعدد كبير من العلاجات واللقاحات الفعالة.

وأكد الدكتور شيرين حلمى خلال مؤتمر علمى للإعلان عن اعتماد معامل شركة فاركو من هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية الحيوية كانت فى الآونة الأخيرة اسعارها غالية جدا وفى غير متناول المرضى اليوم، مؤكدا انه سيتم نقل التكنولوجيا وتصنيعها فى مصر حيث سيتم انتاج لقاح سبوتنيك نهاية هذا العام 2021 ، ليكون متوافرا للمريض المصرى بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا الإعلان عن أجهزة تم التوصل إليها للكشف عن فيروس كورونا قريبا، وهى قادرة على الكشف عن 12 نوعا من الفيروسات، كما سيتم الاعلان ايضا عن عدد من الأدوية الحديثة لعلاج فيروس كورونا.

وقال بفضل المبادرات الرئاسية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبح لدينا بيانات ومعلومات دقيقة، موضحا إن مبادرة 100 مليون صحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السسى استطاعت ان تعالج عدد كبير من مرضى فيروس سى ، واصبح لدينا قاعدة بيانات كبيرة عن عدد مرضى السكر والضغط والسمنة فى مصر وعدد مرضى فيروس سى.

وأضاف أنه تمت الموافقة بالمعهد القومى للأورام أيضا على اجراء تجارب سرسرية على اول دواء مصرى للأورام لتقوية المناعة، موضحا أنه تم إجراء تجارب من 8 سنوات بجامعة ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجحنا فى تسجيل براءة اختراع فى 19 مايو 2020، وهذا الدواء هو علاج مناعى لعلاج السرطان، وأملنا كبيرا للتواصل مع هيئة الدواء المصرية لعلاج المرضى فى جميع دول العالم، مشيرا الى ان المادة الخام لهذا الدواء يتم تصنيعها بمصنع برج العرب.

وقال إن المادة التى تم استخدامها لعلاج السرطان هى مادة يتم تصنيعها واستخلاصها من نبات موجود بالوادى الجديد، وجارى حاليا استصلاح ارض لزراعة هذا النبات الذى اثبت قدرته على علاج السرطان .