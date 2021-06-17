شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نستعرض مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج Samsung التي صدرت مؤخرا وهى سلسة Samsung Galaxy S21 وتشمل S21 وS21+ وS21 Ultra، وسلسة Samsung A52 وتشمل A52 وA52 5G، بالاضافة إلى هاتف Samsung Galaxy A72. وستكون المقارنة من أغلب النواحي وفقا لجميع الإمكانيات والأسعار لكل سلسة في صور توضح جميع الفروق: المقارنة تشمل جميع الهواتف: 1- Samsung S21 2- Samsung S21+ 3- Samsung S20 Ultra 4- Samsung A52 5- Samsung S52 5G 6- Samsung A72 وفيما يلي المقارنة كاملة موضحا بها أبرز الفروق بين جميع سلاسل الهواتف أدناه: 1- الأبعاد والحجم 2- الوزن 3- الألوان 4- حجم الشاشة 5- دقة الشاشة 6- نوع المعالج 7- الذاكرة العشوائية RAM المتوفرة لكل هاتف 8- الكاميرا الأمامية وحجم العدسة 9- الكاميرا الخلفية وحجم العدسات 10- الكاميرا الخلفية وأوضاع التصوير 11- الكاميرا الخلفية واوضاع التصوير للفيديو 12- السعة التخزينية المتوفرة لكل هاتف 13- امكانية تركيب كارت خارجي 14- سعة البطارية 15- توفر الشحن اللاسلكي 16- توفر خدمة 5G 17- الاسعار بالدولار الامريكي (تختلف من بلد لاخر)