شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم أو طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتأكيد يمكنك إنقاص الوزن بسرعة، وهناك الكثير من الأنظمة الغذائية التي تعمل على إنقاص الوزن بسرعة، لكنها تجعلك تشعر بالجوع والحرمان، فمن من الأفضل إنقاص الوزن ببطء.

يقول العديد من الخبراء إنه يمكنك القيام بذلك دون اتباع "نظام غذائي" بدلاً من ذلك، المفتاح هو إجراء تعديلات بسيطة على نمط حياتك.

ووفقا لتقرير الموقع الطبي " WEBMD" يمكن الاعتماد على واحدة أو أكثر من هذه الاستراتيجيات البسيطة التالية غير المؤلمة للمساعدة في إنقاص الوزن دون اتباع "نظام غذائي":

1. تناول وجبة الإفطار كل يوم

إحدى العادات الشائعة لدى العديد من الأشخاص الذين فقدوا الوزن وتخلّوا عنه هي تناول وجبة الإفطار كل يوم، وقال الخبراء أن الكثير من الناس يعتقد أن تخطي وجبة الإفطار طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية ، لكن ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم، جرب طبق من الحبوب الكاملة مع الفاكهة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لبداية سريعة ومغذية ليومك.

2. أغلق المطبخ في الليل

حدد وقتًا ستتوقف فيه عن تناول الطعام حتى لا تستسلم للمأكولات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أو تناول الوجبات الخفيفة الطائشة أثناء مشاهدة التلفزيون.

3. اختر السوائل بعناية وابتعد عن السكريات

تتراكم المشروبات المحلاة على السعرات الحرارية ، لكن لا تقلل الجوع مثل الأطعمة الصلبة، أشبع عطشك بالماء أو الماء الفوار بالحليب الخالي من الدسم أو الحليب قليل الدسم أو حصص صغيرة من عصير الفاكهة 100٪.

أيضا جرب كوبًا من عصير الخضار المغذي ومنخفض السعرات الحرارية لتقييدك إذا شعرت بالجوع بين الوجبات.

4. تناول المزيد من الفواكه والخضراوات

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وبكميات عالية يقلل من تناولك للأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، انقل اللحم بعيدًا عن منتصف الطبق وقم بتكديس الخضار بدلا منه، أو حاول بدء الغداء أو العشاء مع سلطة الخضار أو وعاء من الحساء القائم على المرق.

5. استبدل الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة

من خلال استبدال الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت والمعجنات ، فإنك تضيف الألياف التي تشتد الحاجة إليها وستمتلئ بشكل أسرع ، لذا من المرجح أن تأكل جزءًا معقولًا، اختر الخبز والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني ورقائق النخالة والفشار ومقرمشات الجاودار الكاملة.

6. خزن مطبخك بالأطعمة الصحية

هناك استراتيجية بسيطة أخرى للمساعدة في خفض السعرات الحرارية وهي التحكم في بيئتك - كل شيء من تخزين مطبخك بالكثير من الخيارات الصحية إلى اختيار المطاعم المناسبة، وهذا يعني تجنب الإغراء بالابتعاد عن كل ما يمكنك تناوله من المطاعم.

7. قلل من حجم وجبتك

إذا لم تفعل شيئًا آخر سوى تقليل حصصك بنسبة 10٪ -20٪ ، فستفقد وزنك، معظم الأجزاء التي يتم تقديمها في كل من المطاعم والمنزل أكبر مما تحتاجه. اعمل على تقليص حجم وجبتك من خلال استبدال الأطباق الأكبر بالأقل حجما .

8. أضف المزيد من النشاط البدنى في يومك

9. تناول البروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة

ستساعدك إضافة مصدر للبروتين قليل الدسم إلى كل وجبة ووجبة خفيفة في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول حتى تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام، جرّب الزبادي قليل الدسم أو جزء صغير من المكسرات أو زبدة الفول السوداني أو البيض أو الفاصوليا أو اللحوم الخالية من الدهون.

يوصي الخبراء أيضًا بتناول وجبات صغيرة ومتكررة ووجبات خفيفة (كل 3-4 ساعات) ، للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

10 قم بالتبديل إلى بدائل أخف

كلما أمكن ، استخدم الأنواع قليلة الدسم من تتبيلات السلطة والمايونيز ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات، بهذه الطريقة يمكنك خفض السعرات الحرارية دون عناء إذا كنت تستخدم منتجات قليلة الدسم وأخف وزنًا ، فمثلا استخدم الحليب الخالي من الدسم بدلاً من الكريمة في قهوتك ؛ واستخدمي القليل من الخل على السلطة بدلاً من تكديس الصلصة بالتتبيلات الجاهزة.