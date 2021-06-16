شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتعاش العين منها التدخين والكافيين والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتعاش العين هو تشنج أو حركة في عضلة العين لا يمكنك التحكم فيها، قد يسميها طبيبك تشنج الجفن، تميل إلى الحدوث أكثر في جفنك العلوي، يتحرك الغطاء كل بضع ثوانٍ، عادةً لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط، وفقا لما نشره موقع " webmd".

تشنجات العين

غالبًا ما يرتبط ارتعاش الجفن البسيط بأشياء يومية مثل التعب أو الإجهاد أو الكافيين، قد يكون لديك أيضًا بسبب تهيج سطح عينك (القرنية) أو الأغشية التي تبطن جفونك (الملتحمة).

عادة ما يظهر تشنج الجفن الأساسي الحميد في منتصف إلى أواخر مرحلة البلوغ ويزداد سوءًا بمرور الوقت والنساء أكثر عرضة للإصابة به مرتين مثل الرجال إنها ليست حالة خطيرة، ولكن الحالات الأكثر خطورة يمكن أن تتداخل مع حياتك اليومية.

يبدأ بالرمش المستمر أو تهيج العين كلما ازداد الأمر سوءًا، قد تكون أكثر حساسية للضوء، وتشوش الرؤية، وتحدث تشنجات في الوجه قد تصبح التشنجات شديدة لدرجة أن جفونك تظل مغلقة لعدة ساعات.

أسباب ارتعاش العين

قد يرتعش جفنك بسبب إشارة غير عادية في دماغك أو عضلات وجهك، تشمل الأشياء اليومية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك:

إعياء

إجهاد

مادة الكافيين

التدخين

الحساسية للضوء

بعض الأدوية وخاصة تلك التي تعالج الذهان والصرع

بعض اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي يمكن أن تسبب أيضًا ارتعاش الجفن وتشمل:

مرض الشلل الرعاش

تلف في الدماغ

تصلب متعدد

خلل التوتر العضلي

مضاعفات ارتعاش العين

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تقلصات في العين طوال اليوم، قد تستمر لأيام أو أسابيع أو شهور، يمكن أن تشتت انتباهك وتؤثر على حياتك ويجب أن تتحدث إلى طبيبك إذا:

استمر لأكثر من أسبوع

جفنك يغلق تمامًا

تشمل التشنجات عضلات الوجه الأخرى

لديك احمرار في العين أو تورم أو إفرازات

تدلي الجفن العلوي

إذا اشتبه طبيبك في وجود مشكلة في الدماغ أو الأعصاب ، فسيقوم بفحص العلامات الأخرى الشائعة للحالة، قد يحولونك إلى أخصائي مثل طبيب أعصاب.

علاج ارتعاش العين

تزول معظم التشنجات الصغيرة من تلقاء نفسها، قد يساعدك الحصول على قسط كبير من الراحة وتقليل التدخين والكافيين، إذا كان السبب هو جفاف العين أو تهيّجها ، فحاول استخدام الدموع الاصطناعية التي لا تستلزم وصفة طبية.

في بعض الحالات ، قد يقترح طبيبك إجراء يسمى استئصال عضلة العين ، يزيلون بعض العضلات والأعصاب حول جفنك، يمكن للجراحة أيضًا أن تخفف ضغط الشريان على عصب الوجه الذي يسبب تشنج نصف الوجه.