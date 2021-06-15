صحة ورشاقة

7 مصابين يكشفون سرا جديدا عن كورونا في أمريكا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حكومية جديدة أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس المستجد في 5 ولايات أمريكية قبل أسابيع من إعلان هذه الولايات عن أولى حالات الإصابة بها.

وأُخذت أكثر من 24 ألف عينة دم لبرنامج أبحاث تابع للمعاهد القومية للصحة خلال الفترة من الثاني من يناير/كانون الثاني و18 مارس/آذار 2020 وجرى تحليلها.

واتضح أن 7 أشخاص لديهم أجسام مضادة لفيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال الباحثون إن العينات الإيجابية جاءت من ولايات إلينوي وماساتشوستس ومسيسبي وبنسلفانيا وويسكونسن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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