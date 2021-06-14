فيسبوك: 100 مليون مشارك في خاصية التبرع بالدم خلال عامين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة فيسبوك، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، أن أكثر من 100 مليون شخص اشتركوا في خاصية التبرع بالدم على الموقع.

وتسمح خاصية التبرع بالدم للمستخدمين بالتسجيل للحصول على إشعارات من بنوك الدم القريبة حول فرص التبرع.

وقالت "فيسبوك"، في بيان: "في الشهرين الأولين بعد إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران 2019، ارتفعت نسبة المتبرعين بالدم لأول مرة في مواقع الشركاء بنسبة 19% بفضل خاصية التبرع بالدم. وفي البرازيل والهند، ارتفعت نسبة المتبرعين في بنوك الدم الذين قالوا إنهم تأثروا بإشعار على فيسبوك بالتبرع بالدم من 0% إلى 14% في السنة الأولى".

وأضافت: "منذ إطلاق خاصية التبرع بالدم لأول مرة في الهند عام 2017، توسعنا إلى 37 دولة - بما في ذلك مصر حيث أطلقنا ميزة التبرع بالدم العام الماضي بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية وخدمات نقل الدم القومية، واليوم يتم إطلاق هذه الميزة في تونس بالشراكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني لنقل الدم".

وأوضحت: "قدمنا طريقة للمستخدمين لاكتشاف فعاليات التبرع بالدم القريبة عبر خاصية التبرع بالدم"، مضيفة: "الآن يمكن لمراكز التبرع بالدم مشاركة فرص التبرع عبر فعاليات فيسبوك Facebook Events، مما يجعلها مرئية بسهولة من قبل الأشخاص الذين اشتركوا لتلقي إشعارات التبرع بالدم، ويمكن للمستخدمين تأكيد حضورهم لفعاليات التبرع بالدم ومشاركتها مع أصدقائهم".

واحتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم - الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لشكر المتبرعين بالدم وزيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام - استضافت "فيسبوك" المنتدى العالمي للتبرع بالدم في 10 يونيو/ حزيران الماضي.

واجتمع قادة الصحة العالميون وخبراء التبرع بالدم ودعاة التبرع بالدم الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لإلهام الشباب للتبرع.

