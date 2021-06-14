محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضاً، وقد يُلحق ضرراً بالأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين.



وأضافت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على ذلك بملاحظة بعض الأعراض مثل الدوار، واضطرابات الرؤية، مشددة على ضرورة أخذها على محمل الجد وعلاجها على وجه السرعة لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى.

وإلى جانب العلاج بالدواء يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم بنظام غذائي صحي قليل الملح، والمواظبة على الرياضة، والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين.