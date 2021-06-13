شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب البابونج على صحتك .. يتحكم فى السكر ويحسن نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى شاي البابونج على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي قد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، كما يحتوي البابونج على خصائص قد تساعد على النوم والهضم أيضًا، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد مذهلة لشرب البابونج على صحة الجسم.

فوائد تناول البابونج للصحه

1: يحسن نوعية النوم

يحتوي البابونج على بعض الخصائص الفريدة التي قد تفيد في جودة نومك ، حيث يحتوي على الأبيجينين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ترتبط بمستقبلات معينة في دماغك والتي قد تعزز النعاس وتقلل من الأرق.

وفي إحدى الدراسات، أفادت النساء بعد الولادة اللائي شربن شاي البابونج لمدة أسبوعين بجودة نوم أفضل مقارنة بالمجموعة التي لم تشرب شاي البابونج. لديهم أيضًا أعراض أقل للاكتئاب ، والتي غالبًا ما ترتبط بمشاكل النوم.

2: يعزز صحة الجهاز الهضمي

تشير الدلائل أن البابونج قد يكون فعالًا في تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل مخاطر بعض حالات الجهاز الهضمي، ووجدت بعض الدراسات أن مستخلص البابونج لديه القدرة على الحماية من الإسهال لدى الفئران.

وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن البابونج مفيد في منع قرحة المعدة، لأنه قد يقلل من الحموضة في المعدة ويمنع نمو البكتيريا التي تساهم في تطور القرحة.

3: يحمي من أنواع معينة من السرطان

تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في شاي البابونج بانخفاض معدل الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة التي تحد من خطر الإصابة بسرطان "القولون، الغدة، المعدة" وغيرها.

4: قد يفيد التحكم في نسبة السكر في الدم

قد تمنع خصائصه المضادة للالتهابات تلف خلايا البنكرياس، والذي يحدث عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن .

5: يحسن صحة القلب

شاي البابونج يحتوى على في الفلافونونيات، وهي فئة من مضادات الأكسدة، حيث تمت دراسة الفلافونات لقدرتها على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهي علامة مهمة لخطر الإصابة بأمراض القلب.