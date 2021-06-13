شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الهيموفيليا وأعراض الإصابة به وأنواعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموفيليا هو اضطراب نادر يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم، إذا كنت مصابًا به فقد تنزف لفترة أطول بعد أي إصابة مقارنة بحالتك إذا كان الدم يتجلط على نحو طبيعي.

عادة لا تمثل الجروح الصغيرة مشكلة كبيرة إذا كان لديك نقص شديد في بروتينات عوامل التجلط، فتكمن المشكلة الصحية الأكبر في النزيف العميق داخل الجسم، وخاصة في الركبتين، والكاحلين، والمرفقين و قد يؤدي ذلك النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة، وقد يكون خطرًا على حياتك.

أنواع مرض الهيموفيليا

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic هناك نوعان رئيسيان من الهيموفيليا ، النوع أ والنوع ب.

1: الهيموفيليا A : هناك نقص في عامل التخثر الثامن و هذا يفسر حوالي80 % من حالات الهيموفيليا حوالي 70 % من المصابين بالهيموفيليا A لديهم الشكل الحاد.

الهيموفيليا ب: يفتقر الشخص إلى عامل التخثر التاسع وتحدث الهيموفيليا في حوالي 1 من كل 20000 ذكر مولود في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يكون كل من A و B خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا ، اعتمادًا على كمية عامل التخثر الموجود في الدم.

ومن اعراض مرض الهيموفيليا

1:نزيف وكدمات وتعتمد شدة الأعراض على مدى انخفاض مستوى عوامل التخثر في الدم، ويمكن أن يحدث النزيف خارجيًا أو داخليًا.

2:يمكن أن يؤدي أي جرح أو عضة أو إصابة في الأسنان إلى نزيف خارجي مفرط.

3:من الشائع حدوث نزيف في الأنف.

4:قد يكون هناك نزيف مطول أو مستمر بعد توقف النزيف سابقا.

5:تشمل علامات النزيف الداخلي المفرط وجود دم في البول أو البراز وكدمات كبيرة وعميقة.

6:يمكن أن يحدث النزيف أيضًا داخل المفاصل ، مثل الركبتين والمرفقين ، مما يؤدي إلى تورمها ، وسخونة الملمس ، ومؤلمة في الحركة.

7:قد يعاني الشخص المصاب بالهيموفيليا من نزيف داخلي في الدماغ بعد نتوء في الرأس.

8:يمكن أن تشمل أعراض نزيف الدماغ الصداع والقيء والخمول والتغيرات السلوكية والخراقة ومشاكل الرؤية والشلل والنوبات المرضية.