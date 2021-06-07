عدد الحفاضات التي تحتاجينها لحديثي الولادة في يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - جدول المحتوى

1. كم عدد الحفاضات التي تحتاجينها في يوم واحد؟

2. هل يجب عليك استخدام حفاضات من القماش؟

3. كم عدد حفاضات القماش التي تحتاجينها؟

4. نصائح حول كيفية تخزين الحفاضات

إذا كنتِ تستعدين لمولود جديد أو ستحضرينه إلى المنزل، فإن الحفاضات هي أول لوازم الطفل التي ستحتاجينها، قد يلوث الأطفال حفاضاتهم بشكل غير منتظم في البداية، ولكن مع استمرار الرضاعة الطبيعية، ستلاحظين المزيد من الحفاضات المتسخة، في الواقع، قد يحتاج الطفل إلى ما يصل إلى 2000 إلى 3000 حفاضة في السنة، ما يجعل من الضروري بالنسبة لك تحديد عدد الحفاضات التي تحتاجينها في اليوم.

كشفت هبة عصام أستاذة الاقتصاد المنزلي في هذا المنشور، عن عدد الحفاضات التي ستحتاجينها في اليوم، ونصائح حول تخزين الحفاضات.

1. كم عدد الحفاضات التي تحتاجينها في يوم واحد؟

طفلك

فيما يلي العدد المحتمل للحفاضات التي ستحتاجينها يومياً وشهرياً حسب عمر الطفل.

عمر الطفل وما يحتاجه من حفاضات شهرياً

حديثي الولادة حتى 1 شهر. 12 360

من 1 إلى 5 أشهر . 10 300

من 5 إلى 9 شهور 8 240

من 9 إلى 12 شهراً . 7 210

من 12 إلى 18 شهراً 5 150

من 18 إلى 24 شهراً. 4 120



ملحوظة: هذا هو العدد التقريبي للحفاضات التي تُستخدم لمرة واحدة، والتي يختلف عدد الاستخدام من طفل ‘لى آآخر، وقد تختلف متطلبات حفاضاته.

2. هل يجب عليك استخدام حفاضات من القماش؟

طفلك

يمكنك استخدام حفاضات من القماش كبديل للحفاضات التي تُستخدم لمرة واحدة، أو جنباً إلى جنب مع حفاضات يمكن التخلص منها، قد تقدم حفاضات القماش الفوائد والمزايا الرئيسية التالية للآباء والطفل.

يمكن أن تكون حفاضات القماش أكثر قابلية من الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة، وقد تقلل من خطر الإصابة بطفح لدى بعض الأطفال، قد لا تحتوي حفاضات القماش أيضاً على أي مواد كيميائية قاسية.

نظراً لأن حفاضات القماش قابلة لإعادة الاستخدام بعد الغسيل، مما يجعلها صديقة للبيئة.

هناك عدة أنواع من حفاضات القماش متوفرة بأسعار مختلفة، حتى إذا اخترتِ حفاضات قماش باهظة الثمن، يمكنك توفير المال على المدى الطويل، حيث لا يتعين عليك شراء حفاضات بشكل متكرر.

تشير الأبحاث إلى أن حفاضات القماش قد تؤدي إلى تدريب مبكر وأفضل على استخدام النونية لأن الطفل يمكن أن يشعر بالحفاضات القماشية المتسخة بسهولة أكبر من الحفاضات المتسخة التي يمكن التخلص منها.

يمكن أن تكون حفاضات القماش خياراً مثالياً عند ارتداء ملابس الطفل في المنزل، بينما يمكنك ارتداء الطفل حفاضات يمكن التخلص منها عند الخروج في الهواء الطلق، يمكنك معرفة المزيد حول أنواع وفوائد واستخدام حفاضات القماش.

3. كم عدد حفاضات القماش التي تحتاجينها؟

حفاضات الأطفال

ستحتاجين بشكل مثالي إلى نفس العدد من حفاضات القماش يومياً، مثل حفاضات الأطفال التي تستخدم لمرة واحدة، ومع ذلك، قد لا تقدم حفاضات القماش نفس الامتصاص مثل الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة، قد يتسبب ذلك في تغيير حفاضات القماش بشكل متكرر أكثر من الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة، مما يزيد من عدد حفاضات القماش التي تحتاجينها في اليوم، قد تؤثر العوامل التالية على عدد حفاضات القماش الإضافية التي قد تحتاجينها.

ما مدى امتصاص الحفاضات؟

كم مرة يمكنك غسل الحفاضات؟

كيف تجف بسرعة؟

كقاعدة عامة، يمكنك تخزين ضعف عدد حفاضات القماش مقارنة بعدد الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة، وبالتالي، إذا احتاج مولودك الجديد إلى عشر حفاضات يمكن التخلص منها يومياً، يمكنك تخزين 20 حفاضاً من القماش في اليوم.

4. نصائح حول كيفية تخزين الحفاضات

تخزين الحفاضات

فيما يلي بعض الاقتراحات العامة التي قد تساعدك على تخزين الحفاضات بكفاءة وتوفير المال.

لا تشتري الكثير في البداية: تجنبي تخزين الكثير من الحفاضات قبل ولادة طفلك أو بمجرد وصوله إلى المنزل، يحتاج طفلك إلى عدد قليل جداً من الحفاضات في البداية، وقد يستغرق الأمر أسبوعاً، حتى تستقر عادات تلوث الحفاضات، أيضاً، سوف يكتسب طفلك حوالي رطلين (907 جرامات) كل شهر للأشهر الثلاثة الأولى، قد ينتهي بك الأمر إلى عدم استخدام الحفاضات لأنها قد لا تناسب الطفل، لذلك انتظري لمدة شهر قبل تخزين عدد كبير من الحفاضات لتوفير المال ومنع الهدر.

شراء حجم الحفاضات الأكثر استخداماً بكميات كبيرة: بمجرد أن تستقر عادات تلوث طفلك أو تصبح متوقعة، قومي بشراء حفاضات بالحجم الذي من المرجح أن يستخدمه الطفل لفترة طويلة، يحتاج معظم الأطفال إلى حفاضات بحجم 1 من نهاية الشهر الأول إلى أربعة أشهر، قد يستمر حجم الحفاض 2 بضعة أشهر، وقد يصلح الحجم 3 من أربعة إلى خمسة أشهر، بمجرد أن يبلغ طفلك من العمر 12 شهراً، قد تناسبه الحفاضات حتى 18 شهراً. وبالتالي، اشترِي فقط أحجام الحفاضات بكميات كبيرة التي تناسب طفلك لفترة طويلة، يمكنك التحقق من توصية الشركة المصنعة للعمر لمعرفة حجم الحفاض وشرائه وفقاً لذلك.

اختاري حفاضات من القماش تنمو مع الطفل: هناك حفاضات من القماش تتكيف مع الطفل مع تقدمه في السن. قد تفضلين حفاضات من القماش يمكن أن تتوسع مع تقدم طفلك في السن.

يوفر لك المال ويمنع أيضاً متاعب شراء حفاضات قماش جديدة.

لا تترددي في تجربة العلامات التجارية: كل ماركة حفاضات يمكن التخلص منها وقماش يمكن أن تقدم مستويات امتصاص وخيارات تنظيف مختلفة، جربيها للعثور على الأفضل لك ولطفلك.

ابحثي عن المبيعات أو الاشتراكات: نظراً لأنك ستشترين حفاضات يمكن التخلص منها لعدة أشهر الآن، فخططي لمشترياتك للعثور على أفضل الصفقات أو الخصومات أثناء التخفيضات.

تقدم العديد من المتاجر والمواقع على الإنترنت خيارات اشتراك لتلقي إعادة تعبئة شهرية بسعر مخفض.

بالنظر إلى أنك قد تحتاجين إلى ما يصل إلى 3000 حفاضة سنوياً، يمكنك توفير أموال كبيرة عن طريق اختيار نموذج شراء قائم على الاشتراك.

تحققي من القسائم وبرامج عروض العلامة التجارية: يعد اختيار كوبونات الخصم طرقاً رائعة لتوفير المال على حفاضات الأطفال التي تستخدم لمرة واحدة.