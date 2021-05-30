تجربتي الفريدة مع الكمون للكرش

بيروت - نادين محمد - لا يمكن تفويت تجربتي مع الكمون للكرش. فهذه البذور ساعدتني على تذويب الدهون المزعجة التي كانت تتراكم في منطقة البطن والخاصرتين لدي. وقبل استخدامها اتبعت رجيم قاسياً جداً الا انني استعدت الوزن الذي خسرته بعد انتهائي منه بشهر واحد. ولهذا قررت خوض تجربتي مع الكمون للكرش وحصلت على النتيجة التي اريد اي على بطن مسطح في مدة قصيرة ومن دون ان اشعر بالحرمان.

فوائد الكمون للتنحيف



ما شجعني على بدء تجربتي مع الكمون للكرش هو ان هذه البذور تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد على نحت الجسم وتذويب الدهون واستعادة الرشاقة. فهي تعمل على تحفيز عملية الهضم وهو ما لاحظته جيداً اثناء استخدامي لوصفاتها. كما انها تعزز امتصاص الجسم للمغذيات ما جعلني اشعر بالحيوية والنشاط. وتساهم ايضاً في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتعدل مستويات السكر. ولهذا انصح الجميع بتناول خلاصاته المختلفة من خلال تطبيق وصفات منزلية مختلفة.

وصفات الكمون لنسف الدهون

تعرفت الى العديد من الوصفات التي تحتوي على الكمون وعلى مكونات اخرى تسرع عملية حرق الدهون الضارة وقمت بتحضيرها في المنزل علماً ان هذا لم يستغرق وقتاً طويلاً.

وصفة الكمون والليمون



المقادير

ملعقة طعام من بوذر الكمون

نصف حبة ليمون

كوب من الماء المغلي

نصف ملعقة طعام من الزنجبيل

الخطوات

1 اضفت عصير الليمون الى الماء المغلي مع الكمون والزنجبيل.

2 تركت الخليط لمدة 5 الى 10 دقائق.

3 قمت بتصفية الخلاصة وشربها. ومن اجل الاستفادة منها فعلت هذا في الصباح قبل تناول وجبة الفطور.

خلطة الكمون والفلفل الحار



المقادير

نصف ليتر من الماء المغلي

ملعقتا طعام من عصير الليمون

ملعقتا طعام من عصير القيقب

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الحار

الخطوات

1 مزجت كل المكونات معاً.

2 تركت الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق.

3 قمت بتصفية المزيج وشرب كوب منه على امتداد النهار. وفضلت فعل هذا كل ساعتين مع تكرار العملية نفسها يومياً لاسابيع عدة او الى ان بدات بملاحظة بدء الحصول على النتيجة المطلوبة.



وصفة الكمون والزنجبيل والقرفة



المقادير

كوب من الماء المغلي

ملعقة طعام من الزنجبيل المطحون

ملعقة طعام من بودرة القرفة

ملعقة طعام من بودرة الكمون

عصير حبة ليمون

الخطوات

1 مزجت المكونات جيداً.

2 تركت المزيج لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة.

3 اخيراً قمت بتصفية الخلاصة ومن اجل الاستفادة من خصائصها في نحت الدهون تناولت كوباً منها قبل مواعيد الوجبات الاساسية.



وصفة الكمون والشاي الأخضر



المقادير

كيسان من الشاي الاخضر

ملعقة طعام من الكمون المطحون

معلقة طعام من بودرة الزنجبيل

ملعقة وسط من النعناع المجفف

ليتر من الماء

الخطوات

1 خلطّ كل المكونات معاً ووضعت الخليط على النار حتى الغليان.

2 تركته بعد ذلك على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

3 نزعته عن النار وتركته ليصبح فاتراً.

4 ولاستفيد من هذا المشروب تناولت كوباً منه قبل الوجبات الاساسية بنصف ساعة تقريباً. وبالفعل بدأت اشعر بالارتياح. لكن تجربتي مع الكمون للكرش لم تكتمل من دون اتباعي نظاماً غذائياً صحياً. فقد حرصت على تناول المأكولات التي احضرها في المنزل والتي لا تحتوي على الدهون والسكريات. كذلك مارست التمارين الرياضية مثل المشي لمدة نصف ساعة يومياً. وهكذا تمكنت من حرق دهون البطن والخاصرتين في الوقت نفسه من دون اتباع رجيم قاس.



