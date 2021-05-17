شكرا لقرائتكم خبر عن قلقان ومبتعرفش تنام .. اعرف أسباب اضطرابات النوم المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات النوم من المشاكل المزعجة التى يمكن أن تؤثر على صحتك العامة وسلامتك ونوعية حياتك، ويمكن أن يؤثر الحرمان من النوم في قدرتك على القيادة بأمان، كما يزيد خطورة حدوث مشكلات صحية أخرى وبحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تشمل بعض علامات اضطرابات النوم وأعراضها فرط النعاس أثناء النهار، وعدم انتظام التنفس أو زيادة الحركة أثناء النوم، تتضمن العلامات والأعراض الأخرى دورة نوم واستيقاظ غير منتظمة وصعوبة الاستغراق في النوم.

تتضمن بعض الأنواع الشائعة من اضطرابات النوم ما يلي:

1:الأرق، الذي تجد فيه صعوبة الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.

2:انقطاع النفس النومي، والذي تشعر فيه بأنماط غير طبيعية عند التنفس خلال النوم، هناك عدة أنواع من انقطاع النفس النومي.

3:متلازمة تململ الساقين، هي نوع من اضطراب الحركة أثناء النوم، وتسبب متلازمة تململ الساقين.

يمكن أن تحدث مشاكل النوم بسبب عوامل مختلفة، على الرغم من أن الأسباب قد تختلف، فإن النتيجة النهائية لجميع اضطرابات النوم هي أن دورة الجسم الطبيعية من النوم والاستيقاظ أثناء النهار تتعطل.

1:قد تسبب اضطرابات النوم مشاكل المعدة مثل القرحة.

2:يسبب مشاكل عديدة فى الجهاز التنفسى ومنها الربو .

3:الأمراض النفسية (مثل الاكتئاب و اضطرابات القلق ).

4: تناول المشروبات الكحولية يسبب اضطرابات النوم.

5: بعض الأدوية تسبب اضطرابات فى النوم.

وللتخلص من اضطرابات النوم يجب عليك الأتى:

1:تجنب استخدام سريرك فى مشاهدة تشاهد أو الأكل أو استخدام أجهزة الكمبيوتر في غرفة نومك.

2:حاول تصفية ذهنك قبل وقت النوم عن طريق تدوين الأشياء أو عمل قائمة مهام في وقت مبكر من المساء، هذا مفيد إذا كنت تميل إلى القلق والتفكير كثيرًا في السرير في الليل.

3:حدد موعدًا منتظمًا للنوم وروتينًا للاسترخاء كل ليلة عن طريق أخذ حمام دافئ أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة.

4:توقف عن مشاهدة الساعة، اقلب عقارب الساعة واستخدم المنبه فقط للاستيقاظ. اترك غرفة نومك إذا لم تستطع النوم خلال 20 دقيقة. اقرأ أو انخرط في نشاط استرخائي في غرفة أخرى.

5:تجنب القيلولة، إذا كنت تشعر بالنعاس الشديد، خذ قيلولة لكن يجب ألا تقل القيلولة على 30 دقيقة ولا تزيد على 3 مساءً.

6:تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي والصودا والوجبات الثقيلة لمدة أربع ساعات على الأقل قبل النوم، قد تساعدك الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحليب أو الزبادي أو البسكويت على النوم بسهولة.

7:تجنب التبغ لمدة أربع ساعات على الأقل قبل النوم وأثناء الليل.

8:مارس الرياضة بانتظام، ولكن ليس في غضون أربع ساعات من وقت النوم إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم.