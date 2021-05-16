كيف تخسرين وزنك بحسب برجك؟

بيروت - نادين محمد - سواء كان برجك من العناصر النارية أو المائية أو الأرضية أو الهوائية فإنه يؤثر وبشكل مباشر على وزنك.

أحياناً يخيل اليك بأن الحميات لا تنفع وبأن كل ما تقومين به لا يساهم في خسارتك للوزن . تشعرين بالإرتباك والإحباط لأنك لا تملكين أدنى فكرة عن سبب فشل الحميات، لعله حان الوقت لإلقاء نظرة على خصوصية برجك وعناصره لأنها بشكل أو بآخر تؤثر على وزنك.

الأبراج النارية ( الحمل، الأسد، القوس)

يمكن لهذه الأبراج خسارة الوزن في حال إلتزمت بقاعدة واحدة «عدم إنهاك النفس مبكراً». بما أنها من الأبراج المتطرفة فهي عادة ما تقارب خسارة الوزن من ناحية كل شيء أو لا شيء. خيارات هذه الأبراج تكون عادة الحميات التي تعد بخسارة الكثير من الوزن خلال مدة زمنية قصيرة، والتي عادة تكون قاسية جداً. الحميات القائمة على شرب السوائل فقط أو تناول كميات أقل مما يتناولها العصفور لا تنفع مع هذه الأبراج بل تجعلها تشعر بالإنهاك والتعب واليأس. صحيح أن هكذا حميات قد تؤدي الى خسارة الوزن لكن هذه الأبراج تستعيده بسرعة فائقة. الحميات التي على الأبراج النارية اتباعها هي تلك التي لا تستهلك الطاقة مبكراً والتي تجعلهم يخسرون الوزن تدريجياً من دون تعب شديد.

الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، الدلو(

تأثر هذه الأبراج بمحيطها الخارجي يفشل سعيها في خسارة الوزن. لذلك أفضل مقاربة لهذه الأبراج هي الإستعانة بخبراء يحددون لهم خطة معينة تساعدهم على خسارة الوزن. الجوزاء والميزان والدلو تحتاج أيضاً الى شريك يساندهم لأنهم قد يتراجعون خلال تلك الرحلة القاسية. الأبراج هذه تضع التكلفة المادية أيضاً ضمن حساباتها ما يجعلها غالبية الوقت تتخلى عن خططها، لذلك الكثير من البحث للعثور على ما يناسبكم ضروري جداً. من الأمور التي تفسد خطط هذه الابراج لخسارة الوزن هي الحميات «غير الواقعية» فبالنسبة إليهم يجب أن تكون الخطط واقعية وقابلة للتطبيق وإلا كان الغش هو العنوان العريض للحميات.

الأبراج المائية (السرطان، العقرب، الحوت)

من الأبراج التي تبدل رأيها بشكل دائم لذلك فإن لم تكن الحميات تتناسب مع شخصياتهم فإن خسارة الوزن مهمة مستحيلة. الحميات يجب أن تكون بسيطة وألا تتضمن أي أطباق معقدة. تحديد الكميات بشكل دقيق جداً غير مقبول لهذه الأبراج فمثلاً حين تكون الحمية عبارة عن 100 غرام من الحبوب و ٥٠ غراماً من الفواكه فإن مصير هذه الحمية هو سلة المهملات. الكميات يجب أن تكون بسيطة وسهلة ولا تختبر صبر السرطان والعقرب والحوت. أفضل رياضة لمساعدة هذه الأبراج على خسارة الوزن هي من خلال السباحة.

الأبراج الأرضية (الثور، العذراء، الجدي(

الأبراج الأرضية هذه تحتاج الى برنامج رياضي يمكنهم ممارسته بشكل يومي. المشي أو الركض أو حتى ركوب الدراجة من الرياضات التي تساعدكم على خسارة الوزن. قد تحتاج هذه الابراج الى شريك يحفزهم خلال هذه الفترة. لنجاح الحمية يجب عدم إعتماد أسلوب حرمان النفس لأنه اسرع طريق للفشل. الإختيار يجب أن يتم وفق ما تحبه هذه الابراج من أطعمة وما تكرهه. التحفيز له دوره لذلك كما وسبق وذكرنا الحاجة ملحة لشريك يمنحكم الدعم والقوة.

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