فوائد الكمون في تخسيس الوزن وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - للكمون العديد من الفوائد الصحية. فهو يعزز جهاز المناعة وهو مضاد طبيعي للآلام، ومقاوم للعدوى. والكمون له فوائد لتخفيف الوزن فهو يرفع عملية الأيض ويساعد على حرق الدهون بسرعة. وهو قاطع شهية طبيعي يمكنه أن يكون بديلاً لكل المكملات الغذائية التي تكثر في الصيدليات. تعرفي الى فوائد الكمون في انقاص الوزن.

في الواقع، حسب تجربة مع مجموعة من 40 امرأة اتبعن الحمية الغذائية الطبيعية، دون أي تغيير، وجد أن استهلاك الكمون أثر على صحتهن بشكل عام. كيف؟ واظبت النساء على استهلاك 3 غرامات من الكمون المطحون الممزوج باللبن يومياً. وقورنت بتجربة مع مجموعة أخرى من النساء لم يستخدمن الكمون.

نتيجة هذه الدراسة: خففت النساء اللواتي تناولن الكمون في جميع الأيام نسبة السعرات الحرارية في أجسامهن البالغ 500 سعرة حرارية (وهي التخمة الطبيعية) وخسرت كل واحدة منهن 1.5 كيلو غرام. في حين أن لا تغيير قد طرأ على النساء اللواتي لم يتناولنه. ظهرت نتيجة أخرى من خلال هذه الدراسة وهي: أن النساء اللواتي تناولن الكمون قللن مؤشرات التخمة بنسبة 14.46% وقللن معدل الكوليسترول.

لماذا؟ يتمتع الكمون بهذا التأثير المشبع والذي ينظم ويساهم في التقليل من الأكل، ولهذا السبب يأتي نفع ادخاله في نظامنا الغذائي.