بفضل حملات التطعيم.. 95% تراجعا في وفيات كورونا بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة إيطالية نشرت حديثا انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساط البالغين بجميع الأعمار بنسبة 80% والوفيات بنحو 95%.

الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة ووزارة الصحة الإيطالية تعد الأولى من نوعها التي تجرى في إحدى دول الاتحاد الأوروبي عن التأثير الفعلي لحملات التطعيم ضد "كوفيد-19".

وأجريت الدراسة الإيطالية بعد نحو 5 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من لقاحات فايزر أو مودرنا أو أسترازينيكا، وشملت ‭‭13.7‬‬ مليون شخص تلقوا التطعيم في البلاد.

بدأ العلماء في دراسة البيانات اعتبارا من اليوم الذي بدأت فيه حملة التطعيم الإيطالية 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى 3 مايو/أيار 2021.

وأظهر التحليل أن خطر الإصابة بعدوى (سارس-كوف-2) ودخول المستشفيات والوفاة بسببها انخفض تدريجيا بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

نقلت وكالة "رويترز" عن معهد الصحة الإيطالي قوله: "بعد 35 يوما من تلقي الجرعة الأولى، انخفضت الإصابات بنسبة 80%،‬ ودخول المستشفيات بنسبة 90%، والوفيات بنسبة 95%. هذا النمط جرى تسجيله في أوساط الرجال والنساء وبغض النظر عن أعمارهم".



وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة، في بيان: "تؤكد هذه البيانات فعالية حملة التطعيم والحاجة إلى تحقيق تغطية كبيرة بين السكان بسرعة لإنهاء حالة الطوارئ".

وحصل نحو 8.3 مليون إيطالي، أي 14% من السكان، على جرعتي التطعيم حتى صباح السبت، في حين تلقى نحو 10 ملايين إيطالي الجرعة الأولى.