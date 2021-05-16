بفضل حملات التطعيم.. 95% تراجعا في وفيات كورونا بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة إيطالية نشرت حديثا انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساط البالغين بجميع الأعمار بنسبة 80% والوفيات بنحو 95%.
الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة ووزارة الصحة الإيطالية تعد الأولى من نوعها التي تجرى في إحدى دول الاتحاد الأوروبي عن التأثير الفعلي لحملات التطعيم ضد "كوفيد-19".
وأجريت الدراسة الإيطالية بعد نحو 5 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من لقاحات فايزر أو مودرنا أو أسترازينيكا، وشملت 13.7 مليون شخص تلقوا التطعيم في البلاد.
بدأ العلماء في دراسة البيانات اعتبارا من اليوم الذي بدأت فيه حملة التطعيم الإيطالية 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى 3 مايو/أيار 2021.
وأظهر التحليل أن خطر الإصابة بعدوى (سارس-كوف-2) ودخول المستشفيات والوفاة بسببها انخفض تدريجيا بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
نقلت وكالة "رويترز" عن معهد الصحة الإيطالي قوله: "بعد 35 يوما من تلقي الجرعة الأولى، انخفضت الإصابات بنسبة 80%، ودخول المستشفيات بنسبة 90%، والوفيات بنسبة 95%. هذا النمط جرى تسجيله في أوساط الرجال والنساء وبغض النظر عن أعمارهم".
وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة، في بيان: "تؤكد هذه البيانات فعالية حملة التطعيم والحاجة إلى تحقيق تغطية كبيرة بين السكان بسرعة لإنهاء حالة الطوارئ".
وحصل نحو 8.3 مليون إيطالي، أي 14% من السكان، على جرعتي التطعيم حتى صباح السبت، في حين تلقى نحو 10 ملايين إيطالي الجرعة الأولى.