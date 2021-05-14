شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مضاعفات لفيروس كورونا يجب على مرضى السكرى الحذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري يرفع فرص الإصابة بفيروس كورونا، حيث يواجه مرضى السكرى مخاطر عالية للإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الوفيات وقد يكون هناك أيضًا بعض الأعراض والمضاعفات التي قد يكونون أكثر عرضة لها بسبب ظروفهم الصحية وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

ما الذي يجعل مرض السكري يمثل خطورة إذا صاحب عدوى كورونا؟

ضعف مستوى الجلوكوز في الدم يضر بإنتاج الأنسولين في الجسم ويثبط المناعة، يمكن لمرض السكري أيضًا أن يجعل الشخص يجد صعوبة في الاستفادة من العناصر الغذائية ، وسوء تدفق الدم، وقد يكون لديه جداول زمنية طويلة للشفاء.

وكما هو الحال مع كورونا، يمكن أن يزيد مرض السكري صعوبة التعامل مع الحمل الفيروسي، ووفقًا للأطباء يعاني مرضى السكري الذين هم ليسوا عرضة فقط للدخول إلى المستشفى من مشاكل الأوعية الدموية الأساسية، ما يجعلهم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل مثل الهزات القلبية الوعائية، وتدهور الجهاز التنفسي، وأمراض الرئة المزمنة.

هناك أيضًا بعض أعراض وعلامات فيروس كورونا، والتي يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر الشديد منها:

هناك أعراض أكثر غرابة مثل الطفح الجلدي وأعراض الالتهاب والحساسية تؤثر على الأشخاص قبل ظهور العلامات التقليدية، كل علامات تأثير فيروس كورونا على الجلد من المرجح أن يتعرض لها أولئك الذين يعانون من مستويات السكر في الدم غير المنضبطة.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أيضًا أكثر عرضة للمظاهر الجلدية وبطء التئام الجروح والجروح، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى جفاف بشرتك وزيادة فرص الالتهاب والتورم والبقع الحمراء والبثور، والتي يمكن أن تتعايش جميعها مع عدوى كورونا وبالتالي ، يجب على مرضى السكري أن يكونوا مجتهدين للغاية في العناية بصحة بشرتهم ومراقبة ظهور هذه العلامات المبكرة لفيروس كورونا.

أعراض خطيرة لكورونا تصيب مرضى السكر

الالتهاب الرئوى: يمكن أن يتحول الالتهاب الرئوي إلى عامل خطر خطير وتهديد لمرضى كورونا ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري مع ارتفاع مستويات الالتهاب وعلامات السكر في الدم غير المنضبطة ، يمكن أن تتعرض صحة الجهاز التنفسي للخطر بشكل حاد مما يؤدي إلى نتائج سلبية كما أن مستويات السكر المرتفعة في الدم وفقًا للأطباء ، تجعل من السهل على الفيروس أن ينتشر في الجسم وينتشر المزيد من الضرر، الخطر موجود بالتساوي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني

الحرمان من الأكسجين: قد يكون الانخفاض في مستويات تشبع الأكسجين أحد أكبر المضاعفات التي قد يواجهها مرضى كورونا مع وجود حالة التهابية مثل مرض السكري ، الذي يثبط وظائف المناعة، فقد أثبتت دراسات متعددة الآن أن هؤلاء المرضى الذين يعانون من اضطرابات السكر الموجودة مسبقًا أو الضعف لديهم احتمالية أكبر للمعاناة من الحرمان من الأكسجين والأعراض ذات الصلة ، بما في ذلك ضيق التنفس وضيق التنفس وألم الصدر ومشاكل الرئة نقص الأكسجة ، وهي حالة تنخفض فيها مستويات الأكسجين بسرعة دون إشعار مرئي لأعراض أخرى ، ويُلاحظ أيضًا بشكل أكثر شيوعًا في مرضى كورونا الذين يعانون من مرض السكري.

عدوى الفطريات السوداء (الغشاء المخاطي): يزيد التهديد المفاجئ المتصاعد على شكل عدوى الفطريات السوداء من مخاوف مرضى كورونا، وتعد العدوى الفطرية الغامضة ، التي تسبب تشوهًا للوجه ، وتورمًا ، وصداعًا وتهيجًا ، في الوقت الحالي ، أكثر المشاكل التي تسبب إزعاجًا لمرضى كورونا (في فترة التعافي أو أولئك الذين تعافوا) الذين يعانون من مرض السكري و / أو العلاج بالستيرويد.

وفقًا للأطباء، فإن الحالة الالتهابية مثل مرض السكري تثبط عمل الجهاز المناعي وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى على هذا النحو كما أن مستويات السكر المرتفعة في الدم تعد بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.