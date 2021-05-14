ألعاب مناسبة للطفل في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مايو 2021 10:41 صباحاً - عندما يصبح عمر الطفل 9 شهور، يصبح قادراً على المناغاة بشكل واضح، والاتصال مع الوالدين والقيام بتحريك اليدين والنظر في عيون الأفراد، والقدرة على التحرك في داخل الغرفة التي يتواجد فيها، حيث تتطور مهاراته الحركية بشكل كبير لذلك من المهم أن تساهم الأم في استغلال هذه المهارات الحركية في اللعب، يرشدنا الدكتور وائل عبد العال، اختصاصي طب الأطفال في مستشفى إن إم سي، إلى أهم الألعاب التي تناسب الأطفال في عمر الـ 9 شهور.

- الألعاب التركيبية مثل الليغو:

الليغو

حيث تساهم هذه اللعبة في تطوير المهارات التفكيرية والحركية في وقت واحد لدى الأطفال الرضع.

2 - لعبة المرآة العاكسة:

المرأة العاكسة

من خلال هذه المرآة يرى الطفل الرضيع نفسه وهو يحبو، وتتطور المهارات الحركية لديه ويتشجع على المشي أيضاً من خلال لعبة المرآة.

3- لعبة الكرات:

لعبة الكراة

سواء كانت هذه الكرات ناعمة أو قاسية، فإن لعبة الكرات تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات اليد لدى الأطفال الرضع، كما تساهم أيضاً في زيادة الانتباه والتركيز لدى الأطفال، وهي تزيد من قدرتهم على تطوير حاسة اللمس، من خلال لمس الكرات الناعمة أو الكرات القاسية وتحثهم على التمييز بين هذه الكرات من خلال اللمس.

4- الأشكال الهندسية المتنوعة:

الأشكال الهندسية

تتضمن المربعات والمكعبات، والمثلثات وغيرها من الأشكال الهندسية، من الألعاب المرغوبة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم أن تقوم الأم بشراء هذه الألعاب وتضعها أمام الطفل وتحرص على أن تكون هذه الأشكال الهندسية كبيرة الحجم، حتى لا يقوم الطفل في ابتلاعها، مع مرور الوقت من خلال هذه الألعاب الهندسية سوف يتعلم الطفل التركيز بشكل صحيح، وسوف يكون هناك تناسق بين حركته ونظره.

5- الألعاب التي تتضمن الأصوات المختلفة:

ألعاب الأصوات

مثل لعبة الهاتف، والكتب التي تنطق بالصوت، حيث أن الألعاب الصوتية من الألعاب التي تساهم في تطوير الانتباه لدى الأطفال، فالرضع في عمر 9 شهور يستطيعون الربط بين الأصوات والأشخاص.

6- الألعاب التي تتميز بالتنقل والحركة:

ألعاب الحركة

مثل السيارات والطائرات والحيوانات المتحركة وغيرها من الألعاب التي تتميز بالحركة والتي تساهم في تحفيز الطفل على الحركة.