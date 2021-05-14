شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بجلطات المخ المفاجئة..أبرزها ارتفاع نسب الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع حالات الإصابة بجلطات المخ خلال فترة الأزمات التى يمر بها الكثيرمن الأشخاص، خاصة مع ارتفاع ضغوط الحياة اليومية التى تؤدى للإصابة بصورة مفاجئة دون معرفة السبب الذى يظهرأعراضه على الشخص فجأة، وهناك عدد من الأسباب وراء الإصابة بجلطات المخ وفقا لما ذكرها موقع health line الطبى ومنها:

1 ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم .

2 ضغوط الحياة اليومية والتوتروتؤدى لتصلب الشرايين.

3 الحزن الشديد الذى يسبب انسداد الشرايين .

وذكرالموقع إن هذه العوامل تؤدى لبطء سريان الدم بصورة طبيعية، وتصبح حركته مثل العسل فى ثقله وليست الحركة الصحيحة لسريانه فى الأوعية الدموية، ووجه مجموعة من النصائح التى يجب اتباعها لمنع الإصابة بالجلطات وهى :

1 ممارسة الرياضة اليومية بانتظام لمدة نصف ساعة .

2 شرب المياه كثيرا على مداراليوم .

3 إجراء فحوصات معملية مبكرة لمتابعة الكوليسترول والدهون عند سن الـ 40 عاما .

4 إجراء الفحوصات المعملية لمن لديهم كوليسترول وراثى بالعائلة فى سن مبكرة .