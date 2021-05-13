شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر «البيتكوين».. وقف بيع سيارات «تسلا» بالعملة الرقمية يغير الموازين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر العملة الرقمية «البيتكوين» بنسبة 14.97% إلى 48076 دولارا، بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون موسك أن شركة «تسلا» أوقفت بيع سياراتها بهذه العملة.

وبرر موسك قراره هذا بخشيته وزيادة قلقه جراء «الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري في تعدين البيتكوين ومعاملاته».

وأشار إلى أن شركته تدرس اعتماد «عملات مشفرة أخرى تستخدم أقل من 1٪ من طاقة معاملات البيتكوين».

وأكد موسك أنه ينوي استخدام عملات البيتكوين التي يملكها لدعم مشاريع الطاقة المستديمة.