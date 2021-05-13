شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية لزيادة تدفق الدم بشكل طبيعى.. منها البنجر والقرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جسم الإنسان من الدم والماء وعشرات الذرات والجزيئات الحيوية، والدم هو سائل أساسي للجسم ينقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا وينقل الفضلات الأيضية بعيدًا عن الخلايا، وهناك نظام غذائي وأطعمة معينة يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم بشكل طبيعى، فقد يكون لدى العديد من الأفراد كمية كافية من الدم ولكنهم يعانون من ضعف تدفق الدم ولعل أبرز أعراضه الشعور بالضعف والوخز ببعض المناطق بالجسم، وقد يؤدى ذلك على المدى الطويل إلى تلف الأعصاب أو الأنسجة أو السكتة الدماغية إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى فى".

- فيما يلي.. 5 أطعمة تعمل على تحسين تدفق الدم:

1- البنجر

هذا الخضار ذو اللون الأحمر الغامق هو كنز من مضادات الأكسدة، حيث إن تناوله نيئًا يعمل على تحسين الدورة الدموية وينقي الدم ويقوي الكبد، فهو مزيج من الحديد ومضادات الأكسدة اللذان يعملان على تغذية وتنقية الدم وتحسين امتصاص الأكسجين.

2- التوت

التوت بكل أنواعه يعمل على تعزيز تدفق الدم بشكل طبيعي أيضًا ويفعل المعجزات لصحة قلبك.

3- الرمان

يعتبر الرمان مصدرًا قويًا جدًا لمضادات الأكسدة كما يحتوى على مادة البوليفينول التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتدفق الدم بشكل طبيعى وسلس، سواء تناولت حبيباته أو فى شكل عصير.

4- الثوم

إذا كنت لا تستطيع تخيل وجبة بدون الثوم، فهذا أمر رائع فهو علاج فعال وليصنع المعجزات لزيادة تدفق الدورة الدموية، حيث أن الثوم معروف بفوائده المعززة للصحة وتشمل الدورة الدموية والجهاز الهضمي وتعزيز جهاز المناعة وخفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب.

5- القرفة

أظهرت العديد من الدراسات فعالية القرفة المعروفة بالتوابل الدافئة والتى يمكن أن تساعد في تدفق الدم عن طريق تحسين تمدد الأوعية الدموية، حيث أنه إذا اتسعت الأوعية بشكل كاف فلن تعيق تدفق الدم.