شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد عصير الرمان على خفض قراءة ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتأثر قراءات ضغط الدم بشكل كبير بما تتناوله، وهناك نوع معين من المشروبات يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وهو عصير الرمان وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

قام العلماء بتحليل العديد من الدراسات العلمية التى كشفت أن عصير الرمان له بعض التأثيرات الصحية المؤكدة على ضغط الدم، حيث استكشف باحثون من جامعة "بيرث" الأسترالية أن ليس عصير الرمان فقط الذى له تأثير إيجابى على ضغط الدم بل عصائر الفاكهة الغنية بمادة البوليفينول ومضادات الأكسدة، وقد ثبت أن عصير الرمان له خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم من بين العديد من الفوائد الصحية له.

أظهرت العديد من الدراسات أن عصير الرمان يمكن أن يعمل كمضاد لتصلب الشرايين والالتهابات، ومن خلال جمع المعلومات من ثماني دراسات أكدت أن استهلاك عصير الرمان أظهر انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، حيث كان هناك انخفاض قدره 4.96 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي بعد تناول عصير الرمان فى المتوسط، وكان هناك انخفاض بنحو 2.01 ملم زئبقي في ضغط الدم الانبساطي، بما يؤكد قدرة عصير الرمان على خفض قراءات ضغط الدم.

وخلص الباحثون إلى أهمية إدراج عصير الرمان في نظام غذائي صحي للقلب، ويُفضل أن يكون هذا العصير غير مضاف إليه السكر، ومن الخيارات المفيدة الأخرى عصير التوت البري الذي أظهر أيضًا أنه يقلل من قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، حيث إنه فى المتوسط​​، انخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 3.68 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي حوالي 1.52 ملم زئبقي، ويشترط أيضًا ألا يكون عصير التوت محلى بالسكر.

وأظهرت الأبحاث أيضًا إلى فوائد الشاي الأخضر فى تقليل ضغط الدم الانقباضي بمقدار 2.1 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بمقدار 1.7 ملم زئبقي، بينما سجل الشاي الأسود انخفاضًا متوسطًا في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 1.4 ملم زئبقي وانخفاض في ضغط الدم الانبساطي بمقدار 1.1 ملم زئبقي.