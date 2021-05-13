تعرفى على فوائد عصير الجزر أثناء الحمل.. يحمى من التقلصات ويعزز المناعة

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القاهرة - سامية سيد - يمتلك الجزر فوائد صحية عديدة لصحة الأمهات الحوامل، نظرا لأنه غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة الأم ودعم مراحل النمو للجنين خلال فترة الحمل.





وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فإن عصير الجزر من أفضل العصائر التى لابد من تناولها خلال فترة الحمل، لأنه يحتوى على فيتامين سي وفيتامين أ والفوسفور والزنك.



وفيما يلى أهم فوائد عصير الجزر على صحة الأمهات الحوامل: وفيما يلى أهم فوائد عصير الجزر على صحة الأمهات الحوامل: 1.تقوية جهاز المناعة 1.تقوية جهاز المناعة

يحتوي الجزر كميات كبيرة من فيتامين سي، وهو مفيد جدًا في تقوية جهاز المناعة لديك، التى تنخفض بشكل عام أثناء الحمل، وبالتالى الحماية من العديد من الأمراض.



2.تجنب الإصابة بفقر الدم 2.تجنب الإصابة بفقر الدم

قد يساعد شرب عصير الجزر في نظامك الغذائي اليومي أثناء الحمل في درء نقص الحديد أثناء الحمل، هذا لأن الجزر غني بالحديد، ومع ذلك يحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي يساعد في امتصاص الجسم للحديد.

3.منع التقلصات أثناء الحمل

قد تواجه العديد من النساء الحوامل تصلبًا وتشنجًا عضليًا أثناء الحمل، ويحتوي الجزر على الفوسفور الذي يساعد على عمل العضلات بشكل صحيح أثناء الحمل ويمنع أي نوع من التشنجات.

4.دعم تكوين عظام الجنين وغضاريفه

يحتوي الجزر على المنجنيز وهو معدن أساسي مطلوب لتكوين العظام والأربطة بشكل أفضل لطفلك.

5.تحسين البصر

هو مصدرًا رائعًا لفيتامين أ ، فإن الجزر رائع لصحة عينيك أثناء الحمل، فلا يقتصر على الأم فقط بل إنه مفيد أيضًا في تحسين عين الجنين.





6.مساعدة نمو الجنين 6.مساعدة نمو الجنين

يعتبر استهلاك الجزر مفيدًا بشكل استثنائي لنمو الجنين وتحسينه لأن الجزر يحتوي على مقاييس كافية من الكالسيوم وفيتامين أ كاروتين وهو أمر مهم لأسنان الجنين وتكوين العظام.

7.تخفيف الإمساك

يعتبر الإمساك من أكثر المشاكل المعروفة التي تعاني منها المرأة الحامل، و يحتوي الجزر على كمية كافية من الألياف التى تساعد فى التغلب على مشاكل الإمساك.



8.إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل 8.إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

قد تواجه بعض النساء الحوامل ارتفاع ضغط الدم الحملي الذي يمكن أن يؤدي إلى تشابكات مختلفة أثناء الحمل، لكن في حالة استهلاك الجزر باستمرار ، في هذه المرحلة ، قد يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف وبيتا كاروتين.



9.المساعدة في تطوير الجهاز العصبي للجنين 9.المساعدة في تطوير الجهاز العصبي للجنين

لأنه يحتوى على فيتامين ب وحمض الفوليك، الذى يسهم فى تحسين الجهاز الحسي والدماغ لدى طفلك، كما أنه يقلل أيضًا من خطر إصابة طفلك بالتشوهات الخلقية العصبية .





10.محاربة العدوىيساعد فيتامين أ الموجود في عصائر الجزر في مكافحة الالتهابات، كما أنه يضاعف جودة حليب الثدي.





11. الوقاية من السرطانيحتوي الجزر على مادة بيتا كاروتين التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان حيث يعمل البيتا كاروتين كتعزيز للخلايا للمرأة الحامل ويقلل من تأثير الجذور الحرة في جسمك ، وبالتالي يحمي من خطر الإصابة بالسرطان.