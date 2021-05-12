شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشير تغير لون الجلد لأمراض الكلى والجيوب الأنفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلد الإنسان هو المعبر عن وجود أى خلل فى الجسم أو أعضائه، حيث إن الإصابة بالأمراض المزمنة من مختلف أعضاء الجسم تظهر بعلامات مباشرة على جلد الإنسان، سواء فى الوجه أو أى منطقة بالجسم.

ووفقا لموقع " only my health" الطبى فإن الأمراض الجلدية بسبب الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى تظهر فى صورة اصفرار فى لون الجلد مع ملتحمة العين، ومن أهم أعراض زيادة نسبة البيلروبين "العصارة الصفراوية"، خصوصا فى منطقتى الكفين والقدمين، كلف واسمرار فى لون الوجه وحول العينين ، وظهور نوع من أنواع الأورام الدموية العنكبوتية فى الجلد.

أما بالنسبة لأصحاب أمراض الكلى فيظهر عليهم لون الجلد باهت فاقد للنضارة ، وجفاف الجلد ، وتساقط الشعر ، مع تغير فى شكل الأظافر ، وأوضح أن الإصابة بمرض السكر أو السرطانات تسبب مشاكل تظهر على الجلد أيضا، ومن أبرزها تقرحات الجلد والتهابات بكتيرية متكررة ، تقيحات متكررة فى الجلد، وانتشار الالتهابات الفطرية بأماكن الثنايا فى الجلد.

وأوضح الموقع ، أن الإصابة بسرطان الرئتين أو الكبد يؤدى إلى وجود اسمرار فى الرقبة مصاحب لوجود سماكة فى الجلد، أى أن الاسمرار مصاحب له طبقة سميكة من الجلد على عكس الوضع الطبيعى له عن الأصحاء، كما أن هذه الحالة تشير إلى وجود سرطان شرس من مواصفاته سرعة انتشاره فى الجسم.

ولفت إلى أن الإصابة بالجيوب الأنفية له علامات أيضا على الجلد ولكن على الوجه فقط ومن أبرزها ورم مزمن حول العين ، واسمرار حول العين والهالات السوداء ، بالاضافة إلى انتفاخ حول العين.