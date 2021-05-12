شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس على الأرض له فوائد صحية.. إطالة العمر وتقوية العضلات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون الجلوس على الأرض مريحًا، خاصة عند مقارنته بالرفاهية النسبية للكرسى، لكن الممارسة البسيطة تعتبر رائعة لطول العمر، وفقًا لدراسة أجريت على السكان الأطول عمرًا فى العالم.

ووفقا لموقع Well + Good يقول دان بوتنر، مؤسس Blue Zones إن الأشخاص الذين يعيشون فى أوكيناوا باليابان، يبقون أثاث منازلهم فى حده الأدنى، لذا فهم يجلسون على الأرض بشكل طبيعى، ويقول إن الفوائد الصحية واضحة: "عاشت النساء الأطول عمراً فى تاريخ العالم فى أوكيناوا، وأنا أعلم من تجربتي الشخصية أنهن جلسن على الأرض، لقد أمضيت يومين مع امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام ورأيتها تنهض وتنهض من الأرض 30 أو 40 مرة، بحيث يتم إجراء 30 أو 40 قرفصاء يوميًا."





لن يفاجأ بعض الباحثين بمعرفة أن المرأة القادرة على الوقوف بشكل متكرر من وضع الجلوس على الأرض قد عاشت (على الأقل) 102 عام، حيث يزعمون أن قدرتك على الوقوف من وضع الجلوس، وضع القرفصاء دون استخدام أى من أطرافك (المعروف باسم اختبار الجلوس) علامة جيدة على طول العمر.

وتشير دراسة نُشرت فى المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية إلى أن الأشخاص الأقل قدرة على إكمال هذه الحركة كانوا أكثر عرضة للوفاة بخمس أو ست مرات من أولئك الذين كانوا أكثر قدرة على إكمال المهمة.

وأكدت الدراسة أن اللياقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبقاء على قيد الحياة، لكن دراستنا تظهر أيضًا أن الحفاظ على مستويات عالية من مرونة الجسم، وقوة العضلات، ونسبة القوة إلى الوزن، والتنسيق ليست جيدة فقط لأداء الأنشطة اليومية، لكن لها تأثير إيجابى على متوسط ​​العمر المتوقع.

وأشارت إلى أن الانتقال من وضعية الجلوس على الأرض إلى وضعية واحدة، عدة مرات فى اليوم، يقوي العضلات الأساسية ويعمل على التوازن، وكلاهما يمكن أن يحسن ويوسع من لياقتك العضلية الهيكلية وقدرتك على الحركة، ويمكن أن يساعد أيضًا فى منعك من السقوط عندما تكبر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالإصابات غير المقصودة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، فائدة كبيرة أخرى هى أن تكون قادرًا على الجلوس والوقوف للخلف من الأرضية بسهولة نسبية، إنها علامة رائعة على الصحة الهيكلية العامة للهيكل العظمى والتوازن العضلى.

وأوضحت الدراسة أن الكثير منا ظل جالسًا لفترة طويلة جدًا، وفي بيئات أقل من بيئة العمل على الأرجح، فإن الخروج من كرسيك والجلوس القرفصاء على الأرض يمكن أن يساعد فى إعادة تنظيم جسمك، وتوسيط عظام المقعد وتحسين القوة والمرونة الطبيعية والحركة الشاملة.

إذا كنت ستشارك في الجلوس على الأرض، فمن المهم الانتباه إلى وضعيتك، تجنب التراخى، حيث يمكن أن يزيد الضغط وآلام أسفل الظهر، والتأكد من الحفاظ على وزنك متمركزًا حول الوركين حتى تقلل الضغط في الكاحلين والقدمين، فإن أفضل طريقة للجلوس على الأرض للحصول على محاذاة مثالية هي الجلوس على وسادة أو حافة بطانية مطوية أو كرة ناعمة إسفنجية يساعد هذا في رفع الوركين قليلاً من أجل محاذاة أفضل.

إن مفتاح طول العمر ، والبقاء مرنًا ، وسلسًا ، والحفاظ على جسم صحي هو خلق تحولات مستمرة في الوضع طوال اليوم ، فإن الجلوس على الأرض وممارسة القرفصاء الطويلة والعميقة بشكل دوري طريقة رائعة لتعزيز الدورة الدموية ، وتدفق الدم ، والطاقة ، وزيادة المرونة ونطاق الحركة ، وخلق مساحة وبناء بعض الوعي الأعمق بجسمك مع مساعدتك على الشعور بالأرض.