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محمد الفلاح - مرض غريب يطارد أثرياء العالم.. قائمة تضم 5 مليارديرات

الأربعاء 12 مايو 2021

في ظل حالة الرفاهية التي يعيشها المليارديرات حول العالم، تبقى هناك بعض الأمور التي تنغص عليهم حياتهم.



ويتصدر هذه الأمور، مرض نادر وغريب أطلق عليه اسم"التنوع العصبي" أصاب العديد من أغنى أغنياء العالم.

وعرف الأطباء مرض التنوع العصبي، بأنه اختلاف في الدماغ البشري فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والتعلم والانتباه والمزاج والوظائف العقلية الأخرى بطريقة غير مَرَضية.

وقد صاغ هذا المصطلح للمرة الأولى عالمة الاجتماع الأسترالية، جودي سينغر في عام 1998.

ماسك - متلازمة أسبرجر

القضية ظهرت للساحة بشكل كبير، بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عن إصابته بمتلازمة أسبرجر خلال فقرته الافتتاحية أثناء استضافته البرنامج الكوميدي Saturday Night Live.

وبلغت ثروة إيلون ماسك مؤخرا نحو 166 مليار دولار، بعد أن تراجعت بنحو 5 مليارات دولار، من جراء انخفاض سعر سهم شركته "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية والمسيرة بدون سائق.

ومتلازمة أسبرجر- هي أحد اضطرابات طيف التوحد، ويظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، وهذه المتلازمة تترافق بوجود ضعف المهارات الحركية.

وسميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز أسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

كما أن متلازمة أسبرجر من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج سريع، ومن أعرضها الانطوائية وعدم التفاعل مع الآخرين.

المصابون بمتلازمة أسبرجر يعانون من القلق الاجتماعي وعدم فهم ردود الأفعال، والمشاعر وتعابير الوجوه بشكل سليم.

عدم إبداء ردود الفعل الطبيعية تجاه بعض المواقف والميول إلى الانطوائية.

بيل جروس - التواصل البصري

إيلون ماسك ليس الملياردير الوحيد المصاب بمتلازمة أسبرجر، فالقائمة تضم أيضا الملياردير بيل جروس، مؤسس شركة لإدارة الاستثمارات.

في عام 2019، أعلن بيل جروس، أنه قد تم تشخيص حالته بمتلازمة أسبرجر.

واعترف الملياردير لوكالة بلومبرج وقتها، أنه يعتقد أن الحالة تجعله مستثمرًا أفضل، وقال: "إنها تسمح لك بالتركيز على الأشياء طويلة الأجل دون الإنشغال بالتفاصيل".

جروس، الذي قدرت فوربس ثروته بنحو 1.5 مليار دولار، قال إن التشخيص يفسر على الأرجح مشكلته في الحفاظ على التواصل البصري واهتمامه شبه المهووس بجمع الطوابع.

ريتشارد برانسون - عسر القراءة

ووفقا لفوربس ضمت القائمة الملياردير ريتشارد برانسون، الذي اعترف بأنه يعاني من عسر القراءة.

وكتب برانسون في منشور لمدونة في عام 2018 أنه عندما كان طفلاً، وصفه الناس بأنه "كسول وغبي" بسبب معاناته في المدرسة.

وأكد برانسون: "عسر القراءة هو مجرد طريقة إبداعية أخرى ومختلفة للتفكير"، مضيفًا أنه يعتقد أنها تجعله أكثر إبداعًا.

ووصلت ثروة الملياردير ريتشارد برانسون إلى 4.2 مليار دولار، وفقا لتقديرات مجلة فوربس.

تشارلز شواب - مشاكل في الكتابة

قائمة مليارديرات العالم الذين يعانون من أمراض ضمت، تشارلز شواب، الذي أسس أكبر شركة سمسرة ولديه ثروة تقدر بنحو 11.4 مليار دولار.

ويعاني شواب من مشاكل في القراءة والكتابة بسبب عسر القراءة.

إينغفار كامبراد - التعامل مع الأرقام

أما مؤسس شركة Ikea الراحل إينغفار كامبراد، فهو يعاني أيضا من عسر القراءة وقرر منح منتجات Ikea أسماء سويدية مميزة لأن حالته جعلت من الصعب عليه التعامل مع أرقام قوائم الجرد والمخزون العادية.

وقدرت فوربس ثروته بنحو 28 مليار دولار بين عامي 2005 و2010.