ألمانيا تسمح باستخدام لقاح أسترازينيكا للبالغين من جميع الأعمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده ستسمح باستخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" مع جميع البالغين من كل الأعمار.

وأضاف أن بلاده تهدف لبدء إعطاء اللقاح للفئات العمرية بين 12 و18 عاما بنهاية أغسطس/آب المقبل مع سعيها لتسريع وتيرة حملة التحصين.



واتفق وزراء الصحة في الولايات الألمانية الـ16 مع سبان على العدول عن قرار سابق قصر استخدام لقاح أسترازينيكا على من تزيد أعمارهم عن الستين.

وقال أيضا إن الفترة الفاصلة الحالية بين جرعتي اللقاح والبالغة 12 أسبوعا يمكن أن تصبح أقصر.

وأشار سبان إلى أن الخطوة، التي طبقتها بالفعل عدة ولايات ألمانية، ستكون على أساس طوعي وأن أطباء الأسرة سيقررون من الأصلح لتلقي هذا اللقاح.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن 30.6 بالمئة من المواطنين في ألمانيا، والبالغ عدد سكانها نحو 83 مليون نسمة، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بينما تلقى الجرعتين 8.6 %.