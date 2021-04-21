صحة ورشاقة

لم تشهدها منذ 73 عاماً.. أمطار غزيرة على موسكو

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لم تشهدها منذ 73 عاماً.. أمطار غزيرة على موسكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

تشهد العاصمة الروسية موسكو، هطول أمطار غزيرة لم تحدث منذ 73 عاما، ومن المتوقع استمراها 24 الساعة القادمة.

 

وقال مركز "فوبوس" للطقس لوكالة "سبوتنيك": "بسبب إعصار البلقان"ياتين"، ستستمر الأمطار بالتساقط في موسكو لمدة 24 ساعة القادمة، سوف يسقط ما يصل إلى 23 ملم في مقاييس هطول الأمطار.

 

وختم المركز: "إن هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة موسكو، لم يحدث منذ العام 1948، بالإضافة لانخفاض ​​الضغط الجوي بشكل حاد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا