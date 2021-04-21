شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لعلاج للأكزيما ببكتيريا موجودة على الجلد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث المنشورة في مجلة Nature Medicine إلى أن العلاج الجرثومي يمكن أن يكون علاجًا للأكزيما، حيث تبين أن سلالة صحية من بكتيريا الجلد يمكن أن تعالج بشكل فعال النوبات التي تصيب الأشخاص المصابين بأشكال الأكزيما الأكثر شيوعًا، والنظرية هي أن هذه البكتيريا الصحية المطبقة على الجلد سوف تقتل البكتيريا الضارة والسموم التي تنتجها والتي تسبب الالتهاب المؤلم، هذا لأن البكتيريا الجيدة والسيئة تتنافس مع بعضها البعض بإغراق المنطقة بالبكتيريا الجيدة.



علاج الاكزيما

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا النهج المبتكر المعروف باسم العلاج الجرثومي مستخدم بالفعل في مجالات أخرى من الطب، على سبيل المثال ، يمكن علاج التهابات الأمعاء المستمرة مثل المطثية العسيرة ، وهي سبب التسمم الغذائي ، بحبوب تحتوي على بكتيريا جيدة من متبرعين أصحاء.

ويعاني واحد من كل خمسة أطفال من التهاب الجلد التأتبي ، بينما يستمر المرض حتى مرحلة البلوغ في حالة واحدة من كل 12 حالة، تميل الحالة إلى الانتشار في العائلات ولا يوجد علاج، يسبب الالتهاب طفحًا جلديًا مزمنًا ومثيرًا للحكة على الذراعين والساقين والخدين، يمكن أن تحدث النوبات بسبب الحرارة والمنظفات والحيوانات الأليفة والأطعمة والإجهاد، غالبًا ما تكون بكتيريا Staphylococcus aureus ، التي تميل إلى العيش بكثرة على جلد الأشخاص المصابين بالإكزيما ، هي سبب التهيج.

في حين أن جلد الإنسان هو بشكل طبيعي مرتع للبكتيريا، إلا أن معظمها لا يسبب أي ضرر لأن جهاز المناعة يبقيها تحت السيطرة في الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتبي، ينتقل الجهاز المناعي إلى حالة مفرطة ويمكن أن تصبح البكتيريا السيئة هي المسيطرة وبذلك تظهر الأعراض.

قال البروفيسور كارستن فلوهر استشاري الأمراض الجلدية: "المكورات العنقودية الذهبية هي كائن حي رئيسي يسبب التهابات في الأكزيما تسبب السموم التي تفرزها البكتيريا التهاب الجلد تشمل العلاجات التقليدية المرطبات لإصلاح حاجز الجلد وحمايته ، والمنشطات لتقليل احمرار الجلد عن طريق منع عملية التهاب الجسم، والمضادات الحيوية لقتل البكتيريا، ومع ذلك يرتبط استخدام بعض العلاجات على المدى الطويل بآثار جانبية، الستيرويدات ، على سبيل المثال ، يمكن أن ترقق الجلد وتسبب ضعف وظائف الكلى وترفع ضغط الدم، نتيجة لذلك ، كان العلماء يبحثون عن بدائل أكثر أمانًا قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو بفحص 8000 نوع من البكتيريا المأخوذة من جلد الأشخاص غير المصابين بالأكزيما لتحديد أي منها كان قادرًا على قتل بكتيريا Staphylococcus aureus الضارة، تم بعد ذلك تقييم قائمة مختصرة من حوالي عشر سلالات للتأكد من أنها آمنة ولن تصبح ضارة تُرك العلماء مع سلالة واحدة من البكتيريا ، Staphylococcus hominis A9 ، والتي تم اختيارها كعلاج لالتهاب الجلد التأتبي.

قال ريتشارد جالو ، أستاذ الأمراض الجلدية الذي قاد البحث "هذا له عدة طرق مختلفة للتخلص من البكتيريا الضارة إنه ينتج نوعًا من المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا السيئة ، وتنتج الجين الذي يمنع السموم من البكتيريا السيئة، ويساعد الجسم على محاربة البكتيريا السيئة عن طريق تعزيز جهاز المناعة.

تمت إضافة السلالة المختارة إلى غسول غير معطر ، وبدأت تجربة مزدوجة التعمية شملت 54 شخصًا مصابين بالأكزيما، أعطي ثلثاهم اللوشن ليضعوه على أذرعهم مرتين في اليوم لمدة سبعة أيام ، بينما أعطي الباقون كريم مصطنع، أظهرت النتائج أن أولئك الذين عولجوا بغسول البكتيريا قللوا من المكورات العنقودية الذهبية على جلدهم وأبلغوا عن شكاوى أقل من الالتهاب.