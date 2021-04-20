إسرائيل تخطط لتطعيم الأطفال ضد كورونا خلال 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم تنفيذ جولة تطعيم ثانية ضد فيروس كورونا في غضون ستة أشهر.

ومن المتوقع أن تكون الهيئات الصحية المسؤولة قد وافقت عندئذ على تطعيم الأطفال بلقاحات مضادة للمرض.



وجرى تطعيم نحو 81% من الإسرائيليين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، وهم المؤهلون للحصول على لقاح فايزر في إسرائيل، بجرعتي اللقاح في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

وقالت إسرائيل إنها تخطط لإعطاء لقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بموجب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وطلبت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتك" تصريحاً طارئاً من إدارة الغذاء والدواء في وقت سابق هذا الشهر لاستخدام لقاحهما في تطعيم هذه الفئة العمرية.

وذكر نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون، الثلاثاء، أن إسرائيل اتفقت مع "فايزر" و"موديرنا" على شراء 16 مليون جرعة إضافية لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو 9.3 مليون نسمة، مضيفا: "نخطط لحملة تطعيم أخرى في غضون ستة أشهر".

وتابع: "استعدوا لو تريدون، وجهزوا الأطفال أيضاً لأننا نقدر أنه بحلول ذلك الوقت ستكون قد تمت الموافقة على لقاحات للأطفال".

ويقول خبراء عديدون إن تطعيم الأطفال والشباب يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ مناعة القطيع وترويض الجائحة.

وتقول شركة "فايزر" إن لقاحها آمن وفعال وينتج استجابات قوية للأجسام المضادة لدى من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" إن "من المرجح" أن يحتاج من تلقوا التطعيم لجرعة ثالثة معززة من لقاح الشركة المؤلف من جرعتين في غضون 12 شهرا وقد يحتاجون إلى جرعات سنوية.