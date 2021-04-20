تعرفوا إلى هذه المشروبات المناعية الطبيعية … لن تتوقفوا عن شربها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:17 مساءً - يجهز نظام المناعة القوي جسمك لمحاربة مسببات الأمراض المختلفة ويقلل من خطر العدوى. وعلى الرغم من أن بناء المناعة عملية تستغرق وقتًا ويمكن تحقيقها من خلال بذل جهد مستمر، إلا أن هناك عدة طرق لإعطاء دفعة قوية لصحتك المناعية.

فيما يلي 3 مشروبات أعشاب قوية يجب تناولها كل يوم على معدة فارغة لتقوية جهاز المناعة في الجسم، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

شاي الزنجبيل والكركم

المكونات:

1 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل نيء مبشور

¼ ملعقة صغيرة من جذر الكركم

1 ملعقة صغيرة خل التفاح (ACV)

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة إعداد الشاي

يُضاف الماء والزنجبيل والكركم إلى وعاء عميق ويُغلى المزيج (5-10 دقائق). بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان، أطفئ النار واترك الخليط يبرد قليلاً. صفي المشروب في كوب وأضف العسل وخل التفاح إليه.

هذا المشروب مليء بمكونات صحية لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. يمنع خل التفاح نمو مسببات الأمراض السيئة في الجسم ويعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، وهو أمر ضروري لمناعة قوية. كل من الكركم والزنجبيل محملان بمضادات الأكسدة والالتهابات ولديهما خصائص مطهرة.

بذور نبات القرم مع الريحان

المكونات:

1/2 ملعقة صغيرة بذور أغوين

5 أوراق ريحان

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة إعداد الشاي

نأخذ وعاء ونضيف كوبًا من الماء وبذور القرم والفلفل الأسود وأوراق الريحان. دع الماء يغلي لمدة 5 دقائق. أطفئ الغاز وصفي الخليط في كوب. دع المزيج يبرد لفترة قبل إضافة العسل إليه.

تتمتع بذور نبات القرم بخصائص طبية قوية وقد استخدمت لعلاج الأمراض الصحية المختلفة لفترة طويلة. يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لهذه التوابل في تعزيز المناعة وتوفير الراحة من البرد الشديد والسعال. إضافة أوراق الريحان والفلفل الأسود والعسل إلى هذا المشروب يجعل الخليط أكثر فعالية.

شاي الزنجبيل والريحان والجيلوي

المكونات:

6-7 أوراق ريحان

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

1 كوب عصير جيلوي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

بعض الملح الأسود

طريقة إعداد الشاي

أضف كوبًا من الماء وأوراق الريحان والقرنفل والزنجبيل في وعاء، واترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق. صفي المزيج في زجاجة وقم بتخزينه. أضف ملعقة صغيرة من هذا الخليط إلى كوب من عصير جيلوي وأضف إليه رشة ملح أسود وقليل من عصير الليمون. امزجه جيدًا واشربه كل صباح.

نبات الجيلوي مليء بخصائص مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض في الجسم. يحتوي الريحان والزنجبيل والقرنفل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات ومضادات حيوية ومضادات للالتهابات.