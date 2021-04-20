شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من تصرفات خاطئة يقع فيها كثيرون قبل الإمساك في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من بعض التصرفات الخاطئة التي يقع فيها كثيرون قبل فجر رمضان.

وذكر “النمر” عبر تويتر أن من بين تلك التصرفات الخاطئة أن يأخذ الصائم بنادول يوميا في رمضان قبل الإمساك خوفا من صداع النهار، مؤكدا أن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب إذا كنت تشتكي من صداع متكرر في رمضان.

وأكد أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل أذان الفجر في رمضان يعد من التصرفات الخاطئة وغير الصحية.

وأرجع ذلك لسببين:

– الجسم لا يقوم بتخزين الماء الزائد عن حاجته بل يتخلص منه خلال ٢-٣ساعة.

– لن تستمتع أبداً بنومك بعد ذلك