مشروبات لإنقاص الوزن في رمضان

بيروت - نادين محمد - غالباً ما يكتسب البعض خلال شهر رمضان القليل من الوزن أو الكثير منه، نظراً لفارق في العادات الغذائية خلال هذا الشهر عن بقية أيام السنة. ولا يخفى على أحد أن الكثير من الصائمين والصائمات يقبلون على تناول وجبة الإفطار بشراهة غير آبهين بالأضرار التي تنتج عن استقبال الجسم للطعام دفعة واحدة، سواء من الناحية الصحية أو من ناحية ازدياد الوزن وتراكم الدهون.

ولأن خلال ساعات الصيام يفتقد الجسم إلى السوائل التي تساهم في عدم اكتساب الوزن، يشدد الأطباء على ضرورة الإكثار من تناولها خلال ساعات الإفطار لتعويض ما فقده الجسم منها، سواء من خلال الماء، العصائر الطبيعية، الخضراوات، الفواكه وغيرها، هذا إضافة إلى بعض المشروبات التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تساهم في إنقاص الوزن وحرق الدهون.

ما هي هذه المشروبات؟



مشروبات لتخسيس الوزن في رمضان



الماء لإنقاص الوزن في رمضان



الماء من أفضل السوائل التي يجب الإكثار من تناولها، سواء في رمضان أو بقية شهور السنة بمعدل لا يقل عن 8 أكواب يومياً وفي الصيف 10 أكواب. وفي رمضان، يجب تقسيم كمية الماء على ساعات الإفطار بمعدل كوب كل ساعة، وينصح بعدم وجوب تناول الكثير من الماء فور الإفطار أو بعد تناول الطعام مباشرة، منعاً لإرهاق المعدة، وإنما يفضل تناول كوب واحد وقت الإفطار مع كوب من الحليب الرائب وثمرة إلى ثمرات من التمر.

الماء ينشط الدورة الدموية، يمنع الصداع أو الدوار، يساعد الكلى والكبد على إتمام وظائفهما، يمنع تكون الحصى وترسب الأملاح، يتخلص من السموم ويساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون. هذا ويمكن تنكيه الماء، كإضافة شرائح من الليمون الحامض أو النعناع.

الشاي الأخضر لإنقاص الوزن في رمضان



يفضل تناول الشاي الأخضر خلال وجبة السحور على أن يكون خفيفاً. هم مشروب يعمل على حرق الدهون، يساعد على إنقاص الوزن الزائد والتخلص من المواد المؤكسدة والسموم، ولكن ينصح بعدم الإكثار من تناوله وبعدم تناوله بعد الإفطار لأنه من المشروبات المنبهة.

مشروب الليمون لإنقاص الوزن في رمضان

عصير الليمون من أكثر المشروبات الحارقة للدهون، يمكن تناوله كمشروب دافئ أو بارد، سواء منفرداً أو بإضافة مكونات أخرى، كالنعناع، الزنجبيل أو القرفة.

مشروب الزنجبيل لإنقاص الوزن في رمضان



الزنجبيل يلي الماء في أهميته في إنقاص الوزن في رمضان، لقدرته الفائقة على حرق الدهون، خاصة إذا ما تم تناوله بعد وجبة الإفطار مباشرة بمفرده أو مع الليمون والقرفة.

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مشروب القرفة لإنقاص الوزن في رمضان



مشروب القرفة كما الزنجبيل، يعتبر من أكثر المشروبات الهاضمة التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم في رمضان. يمكن تناولها بمفردها أو مع الزنجبيل.

عصير البطيخ لإنقاص الوزن في رمضان



يعصر البطيخ ويتم تناوله دون تحلية، يمد الجسم بكثير من الفيتامينات ويسهم في إنقاص الوزن وحرق الدهون.

عصير البقدونس لإنقاص الوزن في رمضان



مشروب البقدونس مفيد جداً لإنقاص الوزن وحرق الدهون. يمكن تناوله بعد غلي حفنة من أوراق البقدونس في الماء أو كعصير بارد بعد هرس أوراق البقدونس في الخلاط الكهربائي ومن ثم تصفيتها.

مشروب الشوكولاتة الداكنة لإنقاص الوزن في رمضان



يمكن تناول مشروب الشوكولا الداكنة كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، فهو يمنح الجسم شعوراً بالشبع، ما يمنع تناول الطعام بكثرة خلال ساعات الإفطار.

مشروب الشمر لإنقاص الوزن في رمضان



يمكن تناول مغلي الشمر بمفرده أو مع الليمون. بعد إعداده يترك حتى يصبح دافئاً، ويتم تناوله بعد وجبة الإفطار، فهو من المشروبات الفعالة لإنقاص الوزن في رمضان ولحرق الدهون.

مشروب الكمون لإنقاص الوزن في رمضان



كذلك مشروب الكمون بعد إضافة الليمون، القرفة والزنجبيل فعال للغاية لإنقاص الوزن في رمضان. يمكن إعداد هذا المشروب بحبوب الكمون أو بمسحوق الكمون.





عصير الموز والبرتقال لإنقاص الوزن في رمضان



أثبتت إحدى الدراسات أجريت مؤخراً أن الموز من أهم الفاكهة التي تساعد على إنقاص الوزن، وذلك خلافاً لما هو شائع بأنه يكسب المزيد من السعرات الحرارية، كما أن مزيج الموز والبرتقال محطم قوي للدهوت المتراكمة في منطقة البطن إذا ما تم تناوله كوجبة سحور طيلة شهر رمضان.

يعصر البرتقال، ثم يضرب في الخلاط الكهربائي مع ثمرة من الموز، القليل من الثلج والماء.