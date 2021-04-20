بيروت - نادين محمد - يصبح التخلص من رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان امراً ضرورياً. فالكثيرون يعانون من هذه المشكلة خلال ايام الصوم وهي محرجة جداً. ولهذا من المهم التعرف على افضل الطرق التي تساعد على تجنبها. وما لا يعلمه الكثيرون هو انه يمكن هذا من خلال الاعتماد على بعض النصائح البسيطة وسهلة التطبيق. اذاً هذا ابرز ما يجب معرفته عن كيفية التخلص السريع من رائحة الفم في رمضان.

نصائح للتخلص من رائحة الفم

​



من اجل عدم الوقوع في الاحراج من المهم معرفة الطرق التي تساعد على التخلص السريع من رائحة الفم في رمضان.



1 - تنيظف الاسنان مرتين

​



يقوم الكثيرون في رمضان بتنظيف الاسنان مرة واحدة بعد الافطار او بعد السحور. وما لا يعرفه هؤلاء هو ان هذا لا يساعد على ازالة كل البكتيريا التي تنمو عليها. ولهذا من الضروري الحرص على فعل هذا مرتين، الاولى قبل الافطار والثانية بعد السحور. ومن المهم الحرص على ازالة كل البقايا والجزيئات التي يمكن ان تعلق بها.

كذلك من المهم غرغرة الفم بالماء البارد او بالغسول لمدة لا تقل عن 30 ثانية. فهذا يساعد على انتاج اللعاب وعلى تنظيف الفم من البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة خلال النهار.

2 - اختيار طعام السحور بانتباه

​



ويعني هذا عدم اختيار الاصناف التي يمكن ان تسبب صدور الرائحة غير المحببة عن الفم ومنها الثوم والبصل فضلاً عن البيض ومنتجات الالبان. ومن المهم في هذه الحالة تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء ومنها الخضار والفاكهة. فهذا يؤمن الترطيب اللازم لتنظيف الفم.



3 - الحرص على شرب الماء



من المعروف ان افراز اللعاب يساعد على الحفاظ على نظافة الفم والاسنان وان الجفاف يعزز نمو البكتيريا المسببة للرائحة. ومن اجل ذلك ينصح دائماً بشرب كمية كافية من الماء في الفترة الفاصلة بين الافطار والسحور. ومن المهم الانتباه الى عدم تناول المشروبات الغنية بالسكر مثل العصائر الصناعية ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

يجب ايضاً التوقف عن تناول المشروبات المنبهة اي التي تحتوي على الكافيين وخصوصاً في فترة السحور. فهذه المادة تعمل على ادرار البول وتساهم بالتالي في جفاف الجسم. وهذا يعني عدم افراز الغدد اللعابية كمية كافية من السائل الذي يساعد على منع نمو البكتيريا السيئة.

4 - الاقلاع عن العادات السيئة



ومن هذه العادات التدخين. فهو يؤثر بطريقة سلبية على نشاط الغدد اللعابية. وهذا ما يحفز نشاط البكتيريا التي تسبب صدور الرائحة الكريهة عن الفم.



وصفة طبيعية

​



من اجل التخلص من رائحة الفم نهائياً في رمضان ننصح بالاعتماد على هذه الوصفة الطبيعية سهلة التحضير.

المقادير

200 غ من ماء الورد والافضل ان يكون طبيعياً

ملعقة وسط من بيكربونات الصودا

ملعقة من مسحوق القرنفل

اقرئي أيضاً:علاج رائحة الفم الكريهة قبل شهر رمضان

الطريقة

من اجل تحضير هذه الوصفة يجب القيام بهذه الخطوات.

1 تخلط بيكربونات الصودا مع ماء الورد والقرنفل.

2 يوضع الخليط على النار حتى يصل الى درجة الغليان.



3 يترك على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق.

4 ينزع الخليط عن النار ويترك ليرتاح لبعض الوقت.

5 يسكب في زجاجة نظيفة ويتم اغلاقها بإحكام.

6 يمكن الاستفادة من خصائص هذه الوصفة من اجل الغرغرة يومياً قبل حلول موعد الامساك بعد السحور. وهكذا يمكن التخلص من رائحة الفم في رمضان.



