شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تشعرك بمزيد من الجوع بعد تناولها.. منها البطاطس المقلية والخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن نأكل للحصول على الكمية المطلوبة من الوقود للحفاظ على عمل أجسامنا، ولكن من المفارقات أن بعض الأطعمة لا تجعلنا نشعر بالشبع بل تجعلنا نشعر بالجوع ونشتهي المزيد، الشعور بالجوع المستمر ليس ممتعا، وفى خلال التقرير التالية نرصد نظرة على بعض الأطعمة التي ستتركك جائعا أو حتى أكثر جوعا حسبما نشر في موقع boldsky.

الخبز الأبيض

يطلق عليه أحيانا اسم "الخبز غير المرغوب فيه" ، فخبز الدقيق الأبيض له قيمة غذائية قليلة، مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية ولكن أقل إشباعا لذلك ، بدلاً من الخبز الأبيض الكبير ، تناول منتجات الحبوب الكاملة على الإفطار ، والتي سوف تقدم لك الأفضل بكثير.



الخبز الأبيض

بياض البيض

مفيد لصحتك، لكن تناوله لن يجعلك تشعر بالشبع ويمكن أن يجعلك تشعر بالجوع لأن صفار البيض هو جزء البروتين في البيض، وهو ما يساعدك على الشبع لوجود (الأحماض الأمينية).



بياض البيض

عصير الفاكهة

يعتبر عصير الفاكهة جيد ولكن ليس بنفس جودة الفاكهة نفسها بسبب نقص الألياف، بدون المغذيات الضرورية، يمكن للعصير أن يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضه، وتصبح جائعًا مرة أخرى في أي وقت من الأوقات.



عصير الفاكهة

مشروبات الصودا

كلما زادت كمية الصودا لديك، زادت السعرات الحرارية التي تحصل عليها، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع، تمنعك الصودا من الشعور بالشبع، والصودا الممزوجة بالسكر تجعلك تتوق إلى المزيد من الحلاوة، وهو أمر ضار بالصحة بالتأكيد.



مشروبات الصودا

البطاطس المقلية

قلي البطاطس بالزيت والملح يجعلها بلا قيمة، استخدم نفس البطاطس للخبز أو السلق، وسوف تكسب الكثير، إذا كنت تفتقد حقا رقائق البطاطس، فاستخدم البطاطا الحلوة.