10 نصائح لإفطار مريض دهون الكبد الثلاثية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صيام شهر رمضان الكريم مفيد جدا لمرضى الكبد الدهني؛ كونه يساعدهم على التخلص من تراكم الدهون التي تؤدي في المستقبل إلى أمراض أكثر خطورة.

لكن يحتاج مريض الكبد الدهني والتهاباته ومضاعفاته إلى اتباع مجموعة من النصائح تتعلق بالسلوكيات والأطعمة خلال الشهر الكريم؛ لتحقيق أقصى استفادة من الصوم وانقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.

4 وجبات لمريض دهون الكبد في رمضان





الدكتور مجدي نزيه عزمي، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في مصر، قال إن الغذاء الرمضاني الصحيح لأي شخص سواء كان مريضا أو بصحة جيدة 4 وجبات وليس وجبتين فقط.

وأضاف نزيه لـ"الخليج 365"، أن الوجبة الأولى فطور تمهيدي يعقب المغرب مباشرة ويكون قاصرا على نوعين من السوائل، أحدهما سكري والآخر الحساء الدافئ.

وتابع: "بعد ذلك بنصف ساعة يمكن تناول الفطور الرئيسي وهي الوجبة الثانية، وتتكون من 3 أشياء تقابل 3 احتياجات أساسية للجسم".

وأوضح أن المكون الأول النشويات ويمكن الاختيار بين الخبز والأرز والمكرونة أو المعجنات، والثاني البروتينات ويمكن الاختيار بين اللحوم بمختلف أنواعها والبقوليات بهدف تعويض الخلايا الميتة، والأخير مجموعة الفيتامينات والمعادن ويمكن الحصول عليها من طبق السلطة.

وأشار إلى أن فوائد تقسيم الوجبات إلى 4 كثيرة، بينها عدم تناول الطعام بنهم في الوجبة الرئيسية بعد إعداد المعدة بالوجبة التمهيدية.

أما الوجبة الثالثة فهي بينية يتوسط زمانها بين الوجبة الثانية والأخيرة، ويفضل أن تكون فاكهة طازجة لكن مجارة للعادة يمكن أن يحدث تبادل بينها وبين الحلويات يوم ويوم، وفقا للطبيب المختص.



وقال: "أما الوجبة الرابعة فهي السحور، ويفضل أن تتضمن الفول المدمس لكونه ذي قيمة شباعية مرتفعة تجعل الصائم يصمد لفترة طويلة دون جوع".

وأضاف: "أيضا يفضل أن تتضمن وجبة السحور الألبان المتخمرة كونها تساعد على عملية الهضم، ويمكن الاختيار بين الزبادي والرايب، وآخر شيء يفضل أن تتضمنها الوجبة هو الكاكاو لأنه يساعد على عدم العطش لفترة طويلة".

أطعمة يتناولها مريض دهون الكبد في رمضان





الطبيب المختص قال إن مرضى دهون الكبد الثلاثية يعاملون معاملة مرضى القلب وضغط الدم المرتفع، وقدم مجموعة من النصائح لهم منها:

- يجب تناول محلول سكري خفيف في الوجبة التمهيدية مثل الكركديه والعرقسوس، والابتعاد عن الحلويات والمشروبات السكرية.

- تقليل كمية النشويات في الوجبة الرئيسية، لكن ممنوع إلغائها حفاظا على الكبد.

- من المهم الابتعاد عن كل ما هو مقليات، وأي زيوت تتعرض للحرارة.

- السلطة الخضراء مهمة جدا في وجبة الفطور الرئيسية، ويفضل إضافة الثوم للطبق.

- الابتعاد عن كل الأغذية المملحة والمحفوظة، كونها تحتوي على عنصر الصوديوم.



- الابتعاد عن السمن النباتي، ويفضل الطهي بالسمن البلدي وزيت بذرة القطن كونهما أصح مادة دهنية.

- يفضل أن يكون الحساء الدافئ شوربة خفيفة، سواء كرنب أو بصل أو طماطم أو شوربة خضراوات.

- الاهتمام بتناول الفاكهة بإجمالي 150 جراما من أي صنف على الأكثر.

- من المهم الإكثار من شرب المياه خلال الفترة من المغرب وحتى الفجر.

- الحركة مهمة لمريض دهون الكبد بعد تناول الطعام، سواء داخل المنزل أو التمشية خارجه.



