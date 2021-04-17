شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سرعة التطعيم مفتاح الحد من انتشار فيروس كورونا حتى بلقاحات أقل فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النماذج الرياضية لتأثيرات فعالية اللقاح وسرعة التطعيم، أنه حتى اللقاح الأقل فعالية قد يحد من انتقال فيروس كورونا على غرار لقاح عالي الفعالية إذا كانت سرعة التحصين عالية، ولمكافحة جائحة فيروس كورونا، تمت الموافقة على العديد من اللقاحات ويتم إعطاؤها للسكان في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ، كان أحد المخاوف هو فعالية اللقاحات ضد المتغيرات الناشئة لفيروس كورونا، حيث أنه قد تم اختبار هذه اللقاحات فقط على السلالة الأصلية للفيروس.



اللقاح مفتاح وقف انتشار كورونا

ووفقا لتقرير موقع " news-medical " يعد استخدام لقاح عالى الفعالية ضد المتغيرات المنتشرة مفيدًا لتحقيق مناعة القطيع بسرعة.

وتبلغ فعالية لقاحات الرنا mRNA من Moderna و Pfizer حوالى 94-95 ٪ ويجب تخزينها فى الثلاجة فى درجات حرارة منخفضة للغاية، فيما تبلغ فعالية لقاح جونسون وجونسون أحادى الجرعة حوالى 66٪ ويمكن تخزينه فى الثلاجة.

وفى ورقة بحثية نُشرت على موقع medRxiv، قام الباحثون بتحليل فعالية اللقاح وسرعة توزيع اللقاح لفهم كيف تؤثر هذه العوامل في السيطرة على انتشار الفيروس مع ظهور متغيرات جديدة.

وأظهر التحليل أنه حتى اللقاح ذو الفعالية المنخفضة في البداية، افترضوا أنها حوالى 65٪، والذي تقل فعاليته إلى حوالي 60٪ بعد المتغيرات الجديدة ، سيعمل على خفض معدلات الإصابة بالفيروس.

وإذا تحور الفيروس قبل ذروة العدوى اليومية، وهي النسبة الأكبر من السكان الذين أصيبوا حديثًا في يوم واحد، فإن اللقاح المعتدل الفعالية (75٪) يعمل بشكل أفضل، فبمجرد تجاوز ذروة العدوى اليومية ، ينخفض ​​عدد الإصابات اليومية بشكل أسرع عند إعطاء لقاح ذو فعالية معتدلة.

معدل التطعيم السريع هو المفتاح

ومن ثم ، فإن لقاحًا ذا فعالية منخفضة قبل وبعد المتغيرات الجديدة بإمكانه خفض الإصابات إذا تم إعطاؤه بسرعة، مقارنة بلقاح عالي الفعالية تم اختباره بشكل بطيء.

و يمكن تخزين اللقاحات القائمة على الفيروس الغدي في نفس درجة حرارة لقاح الإنفلونزا، ويمكنهم استخدام نفس سلسلة توزيع اللقاح ، مما يؤدي إلى تقليل الفاقد.