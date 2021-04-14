بينها اللبن والبيض … هذه الأطعمة تساهم في نمو دماغ الطفل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:22 مساءً - التغذية السليمة ضرورية للمساعدة في نمو أدمغة أطفالنا، وتلعب دورًا رئيسيًا في مستوى التركيز والتعلم.

وتحتوي بعض الأطعمة، مثل البيض والأسماك الزيتية والخضروات، على عناصر غذائية ضرورية للنمو الدماغ بشكل صحي.

وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مهمة لنمو دماغ الأطفال ووظيفته.

وتحتوي البيضة الكبيرة مع صفار البيض على 125 ملليغرام من الكولين، وهو ما يعادل نصف الاحتياجات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات.

الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لوظيفة الدماغ وتطوره.

ويحتاج الأطفال إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية لوظيفة الدماغ وتطوره.

بالإضافة إلى ذلك، فأحماض أوميغا 3 الدهنية قد تساعد في إدارة الحالات النفسية والسلوكية لطفلك، وتعتبر أسماك السلمون أو التونة من أكثر الأنواع الغنية بأوميغا 3.

الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، على سبيل المثال، يحتوي 100 غرام من السبانخ النيئة على ما يقرب من نصف الكمية اليومية من حمض الفوليك التي يحتاجها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن تأخذ النساء 400 ميكروغرام مصدر موثوق لحمض الفوليك قبل وأثناء الحمل لتجنب عيوب الأنبوب العصبي.

الزبادي أو اللبن

تشير الأبحاث إلى أن الميكروبيوم يلعب دورًا حيويًا في نمو الدماغ، وتحتوي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي اليوناني على الميكروبيوم الصحي.

كما ينصح الأطباء بتناول الزبادي غير المنكه للحد من كمية السكريات المضافة، يمكنهم إضافة الفاكهة الطازجة مثل التوت الأزرق أو التفاح المفروم للحصول على مغذيات إضافية.

وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا والأطفال الصغار، فإن مزج الزبادي اليوناني بالفواكه الطازجة يمكن أن يصنع خليطاً مغذيًا.

الشوفان

الشوفان يسمى بـ ”حبوب للدماغ“، ويعد الشوفان غنياً بالألياف، مما يجعله وجبة فطور صباح مثالية وصحية للأطفال.

كما يحتوي الشوفان على الفيتامينات هـ، ب، والبوتاسيوم ما من شأنه أن يسمح للدماغ بأداء عمله بقوته الكاملة.

الفاصوليا والعدس

تحتوي الفاصوليا والعدس على الزنك، وهو عنصر حيوي لنمو الدماغ والنمو الطبيعي في مرحلة الطفولة، يحتوي كوب العدس المطبوخ على 2.52 مغم من الزنك، أي نصف الاحتياجات اليومية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات.