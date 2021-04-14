تعرف على أهمية الشوكولاتة السوداء

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

تظل الشوكولاتة الداكنة أو السوداء واحدة من شوارد عالم التغذية التي أحاطها الباحثون على مدى سنوات بعشرات الدراسات العلمية التي تشير إلى سيل منافعها الصحية كتحلية مغذية غنية بمضادات الأكسدة. فهل تعزز الشوكولاتة السوداء مناعة جسم الإنسان؟ علمياً، الشوكولاتة السوداء مشتقة من شجرة الكاكاو التي يعتبرها الدكتور ديفيد كاتز، رئيس مبادرة «ترو هيلث» والمدير المؤسس لمركز الوقاية البحثي في مستشفى غريفين التابع لجامعة يال والذي أمضى معظم مسيرته المهنية في دراسة الفوائد الصحية للشوكولاتة، مصدراً مركزاً لمضادات الاكسدة.



تحتل الأكسدة الفلافونويدية ترتيباً متقدماً على مقياس قدرة امتصاص الأكسجين الجذرية مقارنةً بعدد من الفواكه والخضروات.

ويحتوي مسحوق الكاكاو على ما يصل إلى 50 ملليغراماً من متعددات الفينول في الغرام الواحد حيث تحتوي الحصة الواحدة منها على مضادات أكسدة فينولية أكثر من غالبية الأطعمة والمشروبات. كما أنه «مصدر مركز من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين أي الحمض الأميني الذي يساعد على توسّع الأوعية الدموية» وفقاً لكاتز.

في مقال نشر عام 2016 في مجلة «جورنال أوف نيوتريشينال ساينس» العلمية، تم ربط الأحماض الأمينية والمركبات القائمة على النباتات بدور محتمل في تفادي الإصابة بالسرطان، وتحسين صحة القلب وحتى خسارة الوزن. وأضافت دراسات أخرى إلى أن الشوكولاتة السوداء تساعد على تثبيت ضغط الدم والتأثير بشكل إيجابي على الميكروبات الموجودة في المعدة وتحسين عملية الهضم كما الأيض.

وتتمتع تلك الشوكولاتة بفوائد جسدية قد تعتبر هبةً للدماغ. ففي دراسة مقرر نشرها في مايو 2021، ضمن مجلة «فود كيمستري» على الأحماض الأمينية النشطة حيوياً سيما التريبتوفان وفينيل الألانين والتيروسين التي قد تساعد على تبديل الكيمياء العصبية الذي يسفر عن الشعور الجيد الذي يوفره تناول قطعة من الشوكولاتة.

وأشار بحث نشرته عام 2019 معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إلى أن الشوكولاتة السوداء قد تعمل كذلك على تحسين الذاكرة ووظيفة الدماغ. وبات العلماء أكثر اهتماماً بعلاقة الشوكولاتة السوداء بالمناعة.

وتعود جذور فكرة تعزيز الشوكولاتة للمناعة في العلم القائل بأن لمضادات الأكسدة فوائد مضادة للالتهابات. ويؤكد كيري غانس، مستشار وأخصائي التغذية بأن الأبحاث أشارت إلى تحسين الشوكولاتة السوداء لوظائف المناعة لغناها بالفلافونولات التي تعرف بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

ويعيد الدكتور كاتز الأمر إلى تدفق الدم حيث إنه حسب قوله:«المناعة تستند بشكل رئيسي على تدفق الدم، والشوكولاتة السوداء معروفة بتحسين تدفق الدم عبر تعزيز وظيفة البطانة الغشائية للشرايين والأوردة. وتساعد مضادات الأكسدة على تقوية المناعة لأنها تحمي خلايانا فيما يقوم جهاز المناعة بمحاربة العدو».

بالمقابل، أكدت البروفسورة ديانا مينيش نائب رئيس الشؤون العلمية في برنامج «كلين بروغرام» بأن ليس هناك دليل مباشر بأن الشوكولاتة السوداء قد تحمي من الرشح أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا. لكنها تؤمن بوجود علاقة غير مباشرة بين الشوكولاتة السوداء وهذا النوع من المناعة وأشارت لدراسة نشرت في فبراير 2020 في مجلة «نيوتريشين» تقول بأن الكاكاو يحسن اضطرابات النوم المزمنة الناجمة عن ضغوط نفسية جسدية لدى الفئران ولا تزال الدراسات على البشر ضرورية، وفقا للبيان.