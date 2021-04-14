شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعدك فى علاج ارتفاع ضغط الدم.. منها الأسماك الدهنية والحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النظام الغذائي الصحي ضروريا لخفض ضغط الدم والحفاظ على المستويات المثلى، وقد أظهرت الأبحاث أن تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي، خاصة تلك الغنية بالعناصر الغذائية المحددة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يقلل من مستويات ضغط الدم، وفى هذا التقرير نرصد 6 أنواع من الأطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، حسبما نشر في موقع healthline.

الحمضيات

قد يكون للفواكه الحمضية، مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون، تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم، إنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل عوامل خطرالإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.



فواكة الحمضيات

سمك السلمون والأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرا ممتازا لدهون أوميجا 3 ، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب، قد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل مستويات المركبات المقيدة للأوعية الدموية

بذور اليقطين

مصدر مركز للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، وهو ضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.



بذور اليقطين

الفول والعدس

الفول والعدس حبوب غنية بالعناصرالغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفول والعدس قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.



الفول والعدس

التوت

ارتبط التوت بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، بما في ذلك قدرتها على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، يعتبر التوت مصدرغني بمضادات الأكسدة.

فستق

الفستق مغذي للغاية، وقد ارتبط استهلاكه بمستويات ضغط الدم الصحية، فهو غني بعدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.