شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتحول الشعر إلى اللون الرمادى؟.. اعرف السبب العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد شعرك لونه الطبيعى بشكل تدريجى عادةً فى الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، وعلى الرغم من أن اللون الرمادى أمر طبيعى إلا أن الكثير من الناس يخشونه بسبب مفاهيم المجتمع عن الشيخوخة، وإليك ما يعرفه الباحثون عن كيفية حدوث شيب الشعر ولماذا يحدث، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

ما الذى يعطى الشعر لونه الطبيعى؟

قالت طبيبة الأمراض الجلدية بمستشفى كليفيلاند كلينيك، ويلما بيرجفيلد، إن الميلانين، وهو الصبغة البنية أو السوداء أو الصفراء أو الحمراء التى تلون الجلد والعينين، تحدد أيضًا لون شعرك ومثل خلط الطلاء تحدد كمية ومزيج الميلانين لون الشعر.

لماذا يجب أن يكون للشعر لوناً؟

العلماء غير متأكدين من سبب كون الشعر له لوناً، قد تكون السمة قد تطورت جزئيًا لمساعدة البشر على تمييز بعضهم البعض وللمساعدة فى تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق امتصاص أشعة الشمس أو عكسها.

لماذا يتحول الشعر إلى اللون الرمادي؟

الشعر الرمادى يحتوى على نسبة قليلة من الميلانين، بينما الشعر الأبيض يفتقر إليه تمامًا ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانخفاض التدريجي في عدد الخلايا الجذعية التي تنضج لتصبح خلايا منتجة للميلانين، إلا أن العلماء غير متأكدين من السبب فى ذلك هل تبلى الخلايا أو تتضرر أو تفقد أنظمة الدعم المخصصة لإبقائها تعمل.

وتعتبر الجينات أيضًا عاملاً، لأنها تساعد فى التحكم فى إنتاج الميلانين.

هل يمكن لأى شىء أن يمنع الشعر من الشيب؟

أظهر العلماء الذين أجروا تجارب على الفئران مؤخرًا أن ثلاثة جينات محددة يمكن أن تساعد فى الحفاظ على أعداد ثابتة من الخلايا المنتجة للميلانين.

ومن خلال التلاعب بالجينات منع الباحثون أو قللوا من ظهور الشعر الرمادى فى الفئران لكن لا يوجد منتج يعتمد على البحث متاح حاليًا.

هل يمكن أن يسبب التوتر شيبًا تدريجيًا طويل الأمد؟

وجد الباحثون دليلًا على وجود "الجذور الحرة" - المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن الإجهاد أو التدخين أو الالتهاب أو التعرض للإشعاع، من بين أمور أخرى - واقترحوا أنها مسئولة عن تدمير الخلايا الجذعية المنتجة للصبغة لكن لا يوجد دليل قاطع.

هل يمكن أن يسبب التدخين شيبًا مبكرًا؟

وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن المدخنين فى المتوسط ​​يتحول شعرهم إلى اللون الرمادى قبل غير المدخنين بثلاث سنوات.

ويعتقد العلماء أن التدخين يسبب تغيرات كيميائية تضر بالخلايا المنتجة للميلانين فى الجسم.