شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات تجنبها فى رمضان منها تناول الشاى بعد الأكل والإفراط فى البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رمضان شهر الروحانيات للجسد والعقل والروح، وهناك العديد من الناس يرتكبون عادات سيئة خلال الشهر الكريم والتى تؤثر سلبًا على الصحة البدنية والعقلية لهم، لذلك من المهم تجنب أى ممارسات غير صحية خلال هذا الشهر.

- فيما يلى 7 عادات غير صحية تجنبها خلال شهر رمضان وفقًا لما ذكره موقع "saudigazette"

1- تناول الطعام بسرعة خلال وجبة الإفطار، فمن الأفضل شرب كوب أو اثنين من الماء الدافئ أولًا قبل البدء فى تناول الطعام، حيث يساعد الماء فى تنظيف الجسم.

2- تجنب الحالة المزاجية السيئة عند الاستيقاظ من النوم لأن ذلك سيؤثر سلبًا عليك طوال اليوم، الصيام هو معاملة نفسك والآخرين بطريقة جيدة، وجزء كبير من عملية الصيام هو إيجاد سلامك الداخلى.

3- تجنب النوم بعد تناول الإفطار مباشرة لأن ذلك قد يستبب فى اكتساب المزيد من الوزن وانخفاض عملية التمثيل الغذائى.

4- تجنب شرب الشاى بعد الإفطار مباشرة لأنه يمتص الكالسيوم والحديد ويُقلل من استفادة الجسم من الطعام، لذلك من الأفضل تناوله بعد ساعتين على الأقل من الإفطار.

5- تجنب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة لتفادى ارتفاع سكر الدم، من الأفضل تناولها بعد ثلاث ساعات من الإفطار.

6- تجنب تناول كميات كبيرة من البروتين لأن ذلك يسبب عسر الهضم والإمساك.

7- تجنب قلة النوم أو الإفراط فيه خلال شهر رمضان، لأن أنماط النوم الجديدة ستؤثر سلبًا على جسمك وكذلك على مزاجك وتسبب الصداع وأمراض أخرى.