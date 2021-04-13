شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد التمارين الرياضية على تحسين مزاجك وشعورك بالسعادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب من أكثر الأمراض الشائعة على مستوى العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يصيب الاكتئاب حوالي 264 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وعندما يكون متوسطًا أو حادًا، يمكن أن يتحول إلى مشكلة صحية خطيرة، ورغم أن العلاج النفسي والأدوية فعالة، إلا أن هناك علاجًا واحدًا مجانيًا ومتاحًا للجميع- وهو ممارسة الرياضة التي تساعد في تحسين المزاج، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وقالت طبيبة الطب التكاملي بمستشفى كليفيلاند كلينيك إيرينا تودوروف: "لا تساعد التمارين الرياضية في تخفيف الاكتئاب فحسب، بل يمكنها أيضًا خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الكوليسترول لديك، والمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطانات الشائعة ويمكن للتمارين الرياضية أن تجعل من الممكن الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه."

كيف يمكن لممارسة الرياضة أن تحسن مزاجك؟

يمكن أن يؤثر النشاط البدني جنبًا إلى جنب مع خيارات الطعام وخفض مستويات التوتر، بشكل عميق على الحالة المزاجية ويقلل من مخاطر القلق والاكتئاب.

1. مقاومة التوتر

وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الصادرة في عام 2019 ، فإن 4.7٪ من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر يعانون بشكل منتظم من الاكتئاب حيث تميل أنماط الحياة عالية التوتر إلى أن تكون مصدرًا رئيسيًا للاكتئاب.

يمكن أن يؤدي الإفراز المتزايد لهرمونات التوتر إلى إتلاف أو منع نمو الخلايا في مناطق الدماغ التي تتحكم في الحالة المزاجية.

2. الرياضة علاج للاكتئاب

توصي الجمعية الأمريكية للطب النفسي بالتمارين الرياضية كخيار علاجي للاكتئاب إنه فعال بمفرده أو عند دمجه مع العلاجات الأخرى.

تقدم التجارب دليلًا قويًا على أن التمارين الهوائية (المشي والجري وركوب الدراجات) تفيد المصابين بالاكتئاب.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بممارسة 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع ويمكن أن يزول الاكتئاب في غضون أربعة أسابيع من بدء ممارسة الرياضة بانتظام.

3. التزم بروتين تمارين رياضية

اعمل على المشى يوميًا لجني أفضل الفوائد الصحية أو ابدأ بممارسة اليوجا أو ابدأ ركوب الدراجات مع الأصدقاء.

4. أي قدر من التمارين يمكن أن يساعد

يمكن لبعض النشاط البدني أن يقلل الاكتئاب ولا يشترط وقتاً طويلاً يمكن أن يساعد الاختلاط بالآخرين في فصول اللياقة البدنية الافتراضية أو الشخصية في تعزيز حالتك المزاجية وابحث عن صديق لتحفيزك ودعمك.

5. تمتع بفوائد الرياضة.. تتجاوز صحة الدماغ

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الكوليسترول لديك والمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم.

يساعدك النشاط البدني المنتظم في الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.