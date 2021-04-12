من أين يأتي الكوليسترول ودوره فى جسمك؟

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القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة دهنية تنتقل عبر الدم يصنع الكبد كل الكوليسترول الذي يحتاجه جسمك ، ولكن يمكنك أيضًا تناول الكوليسترول من خلال الأطعمة التي تتناولها، تعتمد كمية الكوليسترول لديك على العديد من العوامل ، بما في ذلك العوامل الوراثية والنظام الغذائي والعمر والنشاط وعناصر أخرى.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يحتاج الإنسان إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات والمواد التي يستخدمها جسمك لهضم الأطعمة لكن الكثير منه يمكن أن يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يُطلق على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الكوليسترول "الضار" لأنه يمكن أن يسد الشرايين، ينقل كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، الملقب بالكوليسترول "الجيد" ، الكوليسترول إلى الكبد ، مما يزيله من مجرى الدم.

المعادلة المثالية هي الحصول على نسبة عالية من الكوليسترول الحميد "الجيد" وانخفاض الكوليسترول الضار يمكن أن تساعدك معرفة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول في اتخاذ المزيد من الخيارات الغذائية الصديقة للقلب.

من أين يأتي الكولسترول؟

يأتي الكوليسترول في جسمك من مصدرين رئيسيين: الكبد ونظامك الغذائي، ينتج الكبد والأعضاء الأخرى والخلايا الأخرى في جسمك حوالي 80 % من الكوليسترول في الدم.

تتأثر نسبة 20 % الأخرى من الكوليسترول في جسمك بالأطعمة التي تتناولها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمشبعة يمكن أن تسهم في مستويات الكوليسترول غير الصحية.

عندما تتناول المزيد من هذه الدهون، يعوض الكبد عن طريق تقليل إنتاجه للكوليسترول وإزالة الكوليسترول الزائد ومع ذلك ، لا يصنع الجميع الكوليسترول ويزيله بنفس الكفاءة، يمتلك بعض الأشخاص جينات تخبر الكبد بإنتاج المزيد من الكوليسترول أو إبطاء عملية إزالة الكوليسترول في الجسم إذا كنت قد ورثت هذه الجينات ، فقد يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم حتى لو لم تتناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الكوليسترول.

ما هي الأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار؟

تحتوي الأطعمة والمنتجات الحيوانية على الكوليسترول ، لكنها في الواقع أنواع الدهون الموجودة في الأطعمة التي يمكن أن يكون لها تأثير أكثر ضررا على مستويات الكوليسترول في الدم.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تشجع الكبد على إنتاج المزيد من الكوليسترول الضار يجب أن تحد من هذه الأطعمة:

منتجات الألبان كاملة الدسم، اللحوم الحمراء بما في ذلك لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن ، اللحوم الباردة والسجق، السلع المخبوزة، الأطعمة المصنعة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة تزيد أيضًا من الكوليسترول الضار تشمل هذه الأطعمة:

كيك، بسكويت، المقرمشات، الأطعمة المقلية، سمن.

ما هي الأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول الحميد؟

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل ، الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا، بذور الكتان وبذور الشيا، الجوز والمكسرات الأخرى، الخضار الورقية الخضراء، الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، مثل الشوفان والفواكه والخضروات والبقوليات، زيت الزيتون.

ماذا يفعل الكوليسترول في جسمك؟

الكوليسترول ليس سيئًا تمامًا بالنسبة لك في الواقع ، يستخدمه جسمك لصنع بعض الهرمونات الأساسية ، بما في ذلك:

هرمون الاستروجين والبروجسترون عند النساء ، والتستوستيرون عند الرجال، الكورتيزول الذي يساعد جسمك على الاستجابة للتوتر، الألدوستيرون هرمون تنظيم ضغط الدم بالجسم.