خطورة الشاي والقهوة لإنقاص الوزن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

يمكن أن تشكل أنواع القهوة والشاي المخصصة لفقدان الوزن مخاطر صحية. هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه المنتجات هي في المقام الأول ملينات أو مدرات للبول.

وفقًا لخبيرة التغذية، كسينيا سيليزنيفا، يمكن أن يصبح وزن الجسم بعد شرب هذه المشروبات أقل بالفعل. ومع ذلك، فإن هذا لن يحدث بسبب اختفاء الأنسجة الدهنية، ولكن بسبب فقدان الماء، ومعه، يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة.

وأكدت الخبيرة أن الإفراط في شرب مثل هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب، والجفاف، والذي، بالطبع، يؤثر سلبًا على الحالة الصحية.

يعتقد أن القهوة والشاي يعززان عملية التمثيل الغذائي. لكن وفقًا لسيليزنيفا، هذا ليس صحيح. مشروبات التخسيس إما مدرة للبول أو ملينة. مثل هذه التقنية لن تساعد بأي حال من الأحوال في إنقاص الوزن بشكل صحيح. ستعود الكيلوغرامات المفقودة بسرعة.

وقالت لوكالة “برايم”: “تخيل كم سيكون رائعًا ــ تشرب الشاي وتفقد الوزن، ولا يتعين عليك حتى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ولا تحتاج إلى الاهتمام بالطعام. لكن للأسف، فإن هذه المشروبات لم تساعد أي شخص على إنقاص الوزن، وإنما تضر بالصحة”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.