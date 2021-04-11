شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين بسيطة للتخلص من دهون الوجه.. منها نفخ الخدين وشد الذقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان دهون الوجه أمرًا صعبًا للغاية، فى حين أن هناك العديد من التمارين الرياضية التى يمكن أن تساعد فى فقدان دهون البطن والفخذين والذراعين، هناك أيضًا خمس تمارين سهلة تساعد فى التخلص من دهون الوجه ليبدو أكثر نحافة ومتناغمًا، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

5 تمارين بسيطة للتخلص من دهون الوجه: 1- نفخ الخدين

يساعد هذا التمرين على زيادة الدورة الدموية فى عضلات الوجه، وخاصة حول الخدين، حيث يمكن أن يؤدى تحسين الدورة الدموية إلى تقوية عضلات الخدين العلوية وتحسين مظهر الوجه.

لأداء هذا التمرين، قم بنفخ فمك بالهواء واستمر فى ذلك لمدة 10 ثوانى، ثم أدر الهواء نحو الخد الأيمن واحتفظ به 10 ثوانى، وكررّ نفس الحركة مع الخد الأيسر، مع تكرار هذا الشيء 10 مرات.

2- رفع الحواجب

يساعد رفع الجبهة مع الحواجب على إزالة تجاعيد الجبهة التى تسببها حركة العضلات فيها، ويمكن القيام بهذا التمرين لمدة 30 ثانية.

3- مد وتحريك الشفاه

هذه خطوة صعبة ولكن مع ذلك تساعد على فقدان دهون الوجه والحصول على خط الفك المحفور لأنه يستهدف عضلات الفم والرقبة والخدين، وذلك عن طريق ضم الشفاة وتحريكها للأمام والجانبين عدة مرات يوميًا.

4- تمرين شد الذقن

تمرين شد الذقن مخصص للنصف السفلى من الوجه بما فى ذلك الفك، وهو الحل الأمثل للتخلص من الدهون فى منطقة الذقن.

5- تمرين شد عظم الوجنة

يساعد هذا التمرين على شد عضلات الخدين وتقليل دهون الوجه والحفاظ على شكل الخدين عن طريق تكراره 10 مرات متتالية.